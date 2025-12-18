CAN 2025 et au-delà: le détail du dispositif sécuritaire d’envergure déployé par la DGSN

À l’approche des grandes échéances sportives que le Royaume s’apprête à accueillir, au premier rang desquelles la Coupe d’Afrique des Nations 2025, la Direction générale de la sûreté nationale a déployé un dispositif global, structuré et anticipatif, illustrant une vision stratégique où la sécurité devient un pilier central de la réussite de ces événements d’envergure continentale et internationale. L’ensemble de ce dispositif figure dans le bilan 2025 rendu public par la DGSN mercredi 17 décembre, document qui met en lumière l’ampleur des efforts consentis et la cohérence des choix opérés.

Dans cette perspective, la DGSN a conduit, en étroite coordination avec le ministère de l’Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ainsi que la Fédération royale marocaine de football, un travail de fond ayant abouti à la création du Centre de coopération policière africaine, dont l’inauguration est prévue ce jeudi 18 décembre. Cette structure, appelée à jouer un rôle clé dans la sécurisation des grands événements sportifs, constitue l’aboutissement direct de l’atelier régional sur les meilleures pratiques sécuritaires dans la gestion des manifestations sportives internationales, organisé en septembre 2024 à Marrakech par la DGSN en partenariat avec Interpol, dans le cadre du Projet Stadia. Les enseignements tirés de cette expérience serviront également de socle aux préparatifs sécuritaires de la Coupe du monde 2030, dans le strict respect des normes de sûreté et de sécurité de la FIFA.

Sécurité des frontières: la DGSN aux avant-postes

Parallèlement à cette dynamique de coopération internationale, la DGSN a engagé un renforcement substantiel de la sécurité des frontières, en réponse à l’augmentation prévue du trafic aux points de passage maritimes et aériens. Le commissariat spécial de l’aéroport Rabat–Salé a ainsi été élevé au rang de zone de sécurité intégrée, dotée de moyens techniques et logistiques modernes et renforcée par des ressources humaines supplémentaires, afin d’assurer une préparation sécuritaire durable et adaptée aux échéances à venir. Des équipements similaires ont été déployés dans plusieurs points de passage stratégiques, notamment à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, à l’aéroport Marrakech-Menara et au port Tanger Med, renforçant ainsi la capacité de contrôle et de gestion des flux.

Dans la même logique anticipative, les effectifs des centres frontaliers situés dans les villes hôtes de la CAN 2025 en l’occurrence ont été consolidés par l’affectation de plus de 100 nouveaux policiers, sélectionnés pour intégrer les équipes spécialisées dans le contrôle des frontières. Ces agents ont bénéficié de formations pratiques ciblées, destinées à développer leurs compétences en inspection, en détection des risques et en contrôle sécuritaire. Les services et unités de sécurité sportive ont également été renforcés en effectifs dans plusieurs grandes villes, dont Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir, Fès et Tanger, afin d’assurer une couverture opérationnelle optimale.

À cet effort humain s’ajoute l’affectation de 3.387 policiers diplômés en 2025 aux unités de commandement chargées de la sécurisation des matchs de la CAN, traduisant la volonté de la DGSN de mobiliser des ressources qualifiées et formées spécifiquement pour la gestion des grands rassemblements sportifs.

Dans le même temps, la DGSN œuvre, en coordination avec l’Office national des aéroports, au renforcement des services dans les aéroports nationaux et à la facilitation du passage aux frontières, à travers la généralisation progressive du système de portiques électroniques E-GATE. Ce dispositif sera d’abord déployé à l’aéroport Marrakech-Menara comme site pilote, avant d’être étendu à l’ensemble des points de passage aériens du Royaume.

Cette modernisation s’inscrit dans une vision plus large, matérialisée par le lancement prévu du projet Master Plan 2030 dans les principaux aéroports, ainsi que par la participation active de la DGSN au schéma directeur national des aéroports. Ce dernier vise l’amélioration des infrastructures existantes, la planification des extensions futures et la création de nouveaux hubs aériens régionaux, afin d’accompagner la montée en puissance du Maroc comme plateforme continentale et internationale.

Sur le plan maritime, plusieurs projets menés en coopération avec l’Agence nationale des ports ont été suivis et concrétisés en 2025. Ils portent notamment sur le développement et la réhabilitation des sièges et installations des services de police aux points de passage maritimes. Ces projets comprennent la construction et l’aménagement de nouveaux sièges de zones de sécurité dans les ports d’Agadir et de Safi Atlantique, ainsi que la création de commissariats spéciaux aux ports de Mohammedia et de Nador, dont l’ouverture est prévue prochainement.

Un système de vidéosurveillance intelligente

Sur le volet de la sécurité urbaine, un système de vidéosurveillance intelligente a été déployé dans les principales villes appelées à accueillir les compétitions, notamment Casablanca, Fès, Agadir, Rabat, Marrakech et Tanger, ainsi que dans d’autres centres urbains stratégiques tels que Béni Mellal, Oujda, Tétouan, Meknès, Errachidia, Ouarzazate et Guelmim. En complément, 6.000 caméras portatives, équipées de plateformes de gestion et d’enregistrement, ont été généralisées afin de couvrir 75 sites prioritaires, en particulier le long des axes Rabat–Casablanca, Marrakech–Agadir et Fès–Tanger, qui concentreront une part importante des activités liées à la CAN.

L’ensemble des stades accueillant les matchs continentaux a par ailleurs été doté d’un commissariat de police et d’une salle de commandement et de coordination, permettant une gestion intégrée et réactive des interventions de sécurité à l’intérieur des enceintes sportives, ainsi qu’une application immédiate et ferme de la loi à l’encontre de toute infraction.

L’année 2025 a également été marquée par la poursuite du renforcement des unités territoriales à travers la création de brigades spécialisées, notamment la mise en place de deuxièmes brigades de lutte contre les bandes dans les préfectures de police de Marrakech et de Fès. Les brigades cynotechniques et les unités de cavalerie ont été consolidées par l’acquisition de chiens dressés et de chevaux dédiés, tandis que 16 équipes de surveillance par drones ont été réparties dans les villes appelées à accueillir les matchs de la CAN, renforçant ainsi les capacités de surveillance, de dissuasion et d’intervention.

Dans le cadre du plan annuel de modernisation des moyens logistiques et des équipements de travail des services de la Sûreté nationale, aux niveaux central et régional, la DGSN a lancé une vaste opération de renouvellement de sa flotte de véhicules. Pas moins de 1.025 véhicules, comprenant des voitures, des motos et des véhicules utilitaires, ont été distribués, tous dotés d’équipements techniques avancés répondant aux exigences opérationnelles modernes. Cette initiative traduit une conception de la sécurité comme bien collectif, au service de la stabilité, du développement durable et du rayonnement international du Royaume.

La DGSN a également inscrit son action dans une approche globale de promotion de l’éthique sportive et de la transparence, à travers la conclusion d’une convention de coopération et de partenariat avec l’Agence marocaine antidopage. Cet accord vise à renforcer la coordination en matière d’investigations et d’enquêtes liées à la lutte contre le dopage, à unifier les efforts des différentes autorités concernées et à lutter efficacement contre les infractions liées à l’usage de substances dopantes lors des compétitions sportives.

L’expérience de la CAN Maroc 2025 sera évaluée et capitalisée pour élaborer un protocole global de sûreté et de sécurité des grandes compétitions, en préparation de la Coupe du monde 2030 organisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.