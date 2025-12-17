Politique

La DGSN déploie un dispositif de sécurité high-tech pour la CAN 2025

Abdellatif Hammouchi, directeur général du pôle DGSN-DGST.

À l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations, la Direction générale de la sûreté nationale a déployé un dispositif sécuritaire d’envergure, alliant innovation technologique, renforcement des capacités opérationnelles et modernisation de ses moyens, afin d’offrir un cadre de sûreté optimal aux villes hôtes. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 17/12/2025 à 19h43

Dans la perspective de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a conduit une ambitieuse stratégie de sécurisation des métropoles accueillant les rencontres de football. Cette démarche proactive, fondée sur l’intégration des technologies de pointe et l’optimisation des aptitudes opérationnelles, vise à garantir une sécurité absolue durant la compétition.

«Un système de vidéoprotection intelligent et étendu a ainsi été déployé dans les grandes villes hôtes telles que Casablanca, Rabat, Marrakech ou Tanger», rapporte Al Akhbar de ce jeudi 18 décembre. Ce réseau, articulant caméras fixes et mobiles, s’appuie sur des plateformes numériques centralisées permettant un suivi en temps réel des situations. À cet effet, 6 000 caméras mobiles ont été affectées à la couverture de 75 sites prioritaires, en particulier sur les axes à forte affluence, consolidant ainsi la prévention, la réactivité des interventions et la dissuasion.

Les enceintes sportives ont été systématiquement équipées de postes de police dédiés et de salles de commandement, assurant une gestion avisée des opérations à l’intérieur des stades et l’application rigoureuse de la loi face à toute perturbation de l’ordre public.

Parallèlement, les unités spécialisées ont été renforcées: création d’équipes anti-gang à Marrakech et Fès, développement des unités cynophiles et équestres, et déploiement de seize équipes d’intervention appuyées par des drones. La modernisation du parc automobile a été accélérée avec l’acquisition de 1 025 véhicules, motos et utilitaires de haute technicité.

«Signe d’une modernité inclusive, l’identité visuelle d’une partie de cette flotte, soit 5 000 véhicules, intègre désormais la langue amazighe», souligne Al Akhbar. Enfin, pour parfaire l’arsenal d’intervention, 790 neutralisateurs électriques (tasers) ont été attribués aux commandements régionaux et à la Brigade nationale de police judiciaire. L’ensemble de ces mesures illustre la volonté de la DGSN d’ériger un modèle de sécurité urbaine à la fois performant, respectueux et en phase avec les exigences des grands événements internationaux.

