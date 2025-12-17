CAN 2025: une manne économique de plusieurs milliards de dirhams

Les prévisions économiques liées à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Maroc dessinent un horizon particulièrement prometteur. Le Royaume pourrait engranger entre 8 et 10 milliards de dirhams, grâce à l’arrivée attendue de 500.000 à 1 million de visiteurs étrangers. Ces estimations, fondées sur les dépenses quotidiennes de séjour, d’hébergement, de restauration et de transport, s’appuient sur le formidable potentiel démographique des pays participants, dont la population cumulée avoisine le milliard d’habitants.

Les organisateurs misent particulièrement sur le public de nations au fort pouvoir d’achat, telles que le Nigeria, l’Égypte, l’Afrique du Sud, l’Algérie ou la République Démocratique du Congo, relaie Al Akhbar de ce jeudi 18 décembre. La contribution de leurs supporters, par la durée de leur séjour et l’intensité de leurs dépenses, devrait substantiellement renflouer les recettes et revivifier l’activité économique des villes hôtes.

Plus précisément, la phase de groupes pourrait générer entre 5 et 10 milliards de dirhams, sur la base d’un séjour moyen de dix jours et d’une dépense quotidienne oscillant entre 500 et 700 dirhams par spectateur. Bien qu’en retrait, les phases à élimination directe continueront à alimenter les caisses à hauteur de 1,5 à 4 milliards de dirhams. Le pouvoir d’achat des visiteurs en provenance de pays au PIB élevé, comme l’Afrique du Sud, le Botswana, le Gabon ou la Guinée Équatoriale, est un facteur-clé pour l’optimisation de ces revenus.

L’enthousiasme est déjà palpable, avec plus d’un million de billets vendus à ce jour, présageant de retombées bénéfiques notables pour les secteurs du tourisme, des services et du commerce. Au-delà des profits immédiats, l’événement dépasse largement le cadre sportif pour se muer en une opportunité économique exceptionnelle. Il renforce la position du Maroc comme destination phare en Afrique et agit comme un catalyseur pour les investissements, notamment dans les domaines du tourisme, du sport, des services et de l’immobilier, note Al Akhbar.

Enfin, les investissements consentis par le Royaume pour moderniser ses stades, son parc hôtelier, ses aéroports et ses réseaux de transport auront un impact structurant et durable, laissant un héritage précieux pour l’économie nationale bien après la fin de la compétition. La CAN 2025 s’inscrit ainsi dans une vision stratégique, promettant des bénéfices directs et indirects sans précédent dans l’histoire de cette compétition continentale.