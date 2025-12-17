Société

CAN 2025: l’ONDA renforce l’offre de restauration dans les aéroports marocains

L'aéroport Mohammed V de Casablanca.

À l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’Office national des aéroports (ONDA) accélère la transformation des aéroports du Royaume. Objectif: offrir aux voyageurs et aux supporters une expérience d’accueil moderne et qualitative, où la restauration devient un pilier central du parcours passager.

Alors que la CAN 2025 est à nos portes, l’Office national des aéroports multiplie les initiatives pour hisser l’expérience aéroportuaire aux standards des grands événements internationaux. Les aéroports marocains se transforment progressivement en véritables espaces d’accueil, alliant confort, services fluides et offre de restauration diversifiée.

Dernière nouveauté en date: l’ouverture prochaine d’un restaurant McDonald’s à l’aéroport Mohammed V de Casablanca. À Marrakech, l’arrivée de Bacha Coffee vient enrichir l’offre avec un concept alliant identité locale et modernité. Ces nouvelles enseignes s’inscrivent dans la stratégie de l’ONDA visant à proposer une palette de choix mêlant marques internationales et concepts locaux.

À Casablanca, le food court fait également l’objet d’un réaménagement complet. Les espaces ont été repensés afin d’améliorer la circulation des passagers, augmenter la capacité d’accueil et instaurer une ambiance plus conviviale et chaleureuse. L’objectif est clair: transformer les temps d’attente en moments agréables, où la restauration devient un véritable atout de l’expérience client.

Grâce à ces travaux, les voyageurs bénéficient désormais d’une offre plus large et qualitative, allant des fast-foods aux concepts de restauration plus raffinés, tout en intégrant des options locales et internationales.

Ces initiatives prennent tout leur sens dans le contexte de la CAN 2025. Les supporters venus de toute l’Afrique et du monde entier trouveront dans les aéroports marocains des espaces pensés pour leur confort, leur détente et leur plaisir. Infrastructures modernisées, services optimisés et restauration diversifiée témoignent de la mobilisation de l’ONDA pour accueillir cet événement sportif majeur dans les meilleures conditions.

En misant sur l’arrivée de grandes marques, le développement de concepts locaux innovants et la modernisation des espaces, l’ONDA fait de la restauration un élément central de l’expérience passager. Une dynamique qui contribue à renforcer l’image des aéroports marocains à l’international et à offrir aux visiteurs une première impression positive du Royaume.

Avec ces transformations, l’ONDA ambitionne de positionner le Maroc parmi les références en matière d’accueil aéroportuaire, en phase avec les meilleurs standards internationaux et prêt à recevoir supporters, équipes et délégations de la CAN 2025 dans des conditions optimales.

