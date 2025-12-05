ONDA: nouvelles nominations à la tête de quatre aéroports majeurs

Le paysage aéroportuaire marocain est en plein mouvement avec l’arrivée de quatre nouveaux directeurs à la tête des aéroports de Marrakech, Tanger, Fès et Agadir. C’est ce qu’annonce l’Office national des aéroports dans un communiqué, expliquant que cette dynamique reflète une volonté claire de renforcer la gouvernance opérationnelle des principaux aéroports du pays. Soumia Tabeg est ainsi nommée directrice de l’aéroport de Marrakech Menara, Othmane Hassani au poste de commandant de l’aéroport Tanger Ibn Batouta, Abdelmounaim Aoutoul au poste de commandant de l’aéroport d’Agadir Al Massira et Kamal Ait Chrifa au poste de commandant de l’aéroport de Fès Saiss.

«Ces nominations s’inscrivent pleinement dans la stratégie Aéroport 2030, un cadre structurant qui place la transformation des infrastructures, l’excellence opérationnelle et l’expérience passager au cœur des priorités. Chaque aéroport concerné porte une ambition spécifique, en lien avec les grands chantiers nationaux et l’intensification attendue du trafic aérien au cours des prochaines années», lit-on dans le communiqué.

Lire aussi : ONDA: les aéroports se mettent aux couleurs de la CAN

Marrakech, première porte touristique du Royaume, avance vers une montée en capacité qui accompagne le rayonnement culturel et économique de la ville ocre. Tanger, hub du Nord en pleine effervescence grâce à son ancrage industriel et logistique, se prépare à une nouvelle étape de croissance. Fès, capitale spirituelle et patrimoniale, renforce son positionnement pour soutenir la montée en puissance de son attractivité. Agadir, vitrine balnéaire et point d’ancrage clé du Sud marocain, poursuit son essor avec une vision tournée vers un tourisme durable et premium.

«L’arrivée de ces nouveaux directeurs ouvre une séquence portée par l’innovation, la performance et l’anticipation. Elle confirme aussi l’importance accordée au rôle des aéroports dans le développement économique, social et territorial du Maroc», indique l’ONDA.