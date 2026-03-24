Société

Essaouira: mise en échec d’une tentative de trafic international de drogue et saisie de plus de 11 tonnes de chira

La fouille des trois véhicules utilitaires a permis de découvrir des ballots de chira destinés au trafic international, d’un poids total de 11 tonnes et 755 kilogrammes.

Les éléments de la police du District provincial de sûreté de la ville d’Essaouira, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire national, sont parvenus, ce mardi après-midi, à mettre en échec une tentative de trafic international de stupéfiants et à saisir 11 tonnes et 755 kilogrammes de chira.

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/03/2026 à 19h33

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que cette opération, menée en coordination sur le terrain avec les autorités locales et la Gendarmerie Royale, a permis d’intercepter trois véhicules utilitaires, munis de plaques d’immatriculation falsifiées, qui ont été abandonnés par leurs conducteurs après une poursuite lancée depuis une zone rurale située à la périphérie de la ville.

La fouille des trois véhicules utilitaires a permis de découvrir des ballots de chira destinés au trafic international, d’un poids total de 11 tonnes et 755 kilogrammes, en plus de 10 plaques d’immatriculation falsifiées, précise la même source.

Lire aussi : Tanger Med: une cargaison de plus de 8 tonnes de chira interceptée avant son départ vers l’Europe

Cette opération sécuritaire intervient dans le cadre d’un autre volet de cette intervention dans la zone rurale de «Sidi Kaouki», qui a permis aux éléments de la Gendarmerie royale de saisir un quatrième véhicule soupçonné d’être lié à ce même réseau de trafic international de drogue.

Les services de la police judiciaire poursuivent les recherches et les investigations relatives à cette affaire, sous la supervision du Parquet général compétent, afin de mettre à jour l’ensemble des ramifications et des connexions potentielles de ce réseau criminel, et interpeller toutes les personnes impliquées dans cette opération.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts intensifs et continus déployés par les différents services de sécurité marocains pour lutter contre le trafic international de stupéfiants et de substances psychotropes.

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/03/2026 à 19h33

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