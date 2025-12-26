Tanger Med: une cargaison de plus de 8 tonnes de chira interceptée avant son départ vers l’Europe

Les sacs de chira saisis par les services de sécurité à Tanger Med.

Les opérations conjointes de surveillance aux frontières, menées par les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et ceux de l’Administration des douanes au port Tanger Med, ont permis, jeudi 25 décembre, de mettre en échec une importante tentative de trafic international de stupéfiants.

L’intervention a abouti à la saisie de 8 tonnes et 196 kilogrammes de chira, soigneusement dissimulés à l’intérieur de barres en plastique transportées par un camion de fret international immatriculé au Maroc. Le véhicule s’apprêtait à embarquer à bord d’une traversée maritime à destination de l’un des ports européens.

La fouille minutieuse du camion a permis l’extraction de plusieurs plaques de chira, révélant l’ampleur de cette tentative de narcotrafic. Le chauffeur du poids lourd, un ressortissant marocain âgé de 50 ans, a été placé en détention et une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent.

Les investigations en cours visent à déterminer l’ensemble des circonstances de cette affaire, ainsi qu’à identifier les éventuelles ramifications nationales et internationales liées à ce réseau de trafic de drogue.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par les services de sécurité aux postes-frontières, visant à lutter contre les réseaux de trafic international de drogues et de substances psychotropes, et à renforcer la sécurisation des points de passage stratégiques du Royaume.