Ouarzazate: mise en échec d’une tentative de trafic de 458 kg de chira

Les éléments de la sûreté régionale de Ouarzazate, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont réussi, aux premières heures de la matinée du mardi 23 décembre, à mettre en échec une tentative de trafic de drogue et à saisir 16 ballots de chira, pour un poids total avoisinant 458 kilogrammes.

Cette intervention sécuritaire a été menée au point de contrôle routier sur la route nationale reliant Tinghir à Ouarzazate. Les occupants d’un véhicule tout-terrain ont opposé une résistance violente et refusé d’obtempérer, allant jusqu’à tirer plusieurs coups de feu, sans faire de blessés. Les forces de l’ordre ont alors été contraintes d’utiliser leurs armes de service à titre préventif, ce qui a permis d’immobiliser le véhicule, lequel a quitté la chaussée avant de s’immobiliser dans un talus.

La fouille du véhicule, qui était muni de plaques d’immatriculation falsifiées, a permis la saisie de la cargaison de chira, d’environ 20 grammes de cocaïne, d’armes blanches, d’un chargeur d’arme à feu contenant deux munitions, ainsi que de six plaques d’immatriculation falsifiées.

Les services de sécurité poursuivent les opérations de ratissage dans la zone de l’intervention, caractérisée par un relief montagneux difficile, afin d’identifier et d’interpeller les occupants du véhicule en fuite. Les suspects seront soumis à l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent, en vue de déterminer l’ensemble des ramifications et connexions criminelles liées à cette affaire.