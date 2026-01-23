Société

Coopération sécuritaire: avec l’appui de la DGST, la Guardia Civil arrête trois barons de la drogue aux Canaries

Une opération menée conjointement entre la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) et la Guardia Civil espagnole a permis l’arrestation de trois barons de la drogue impliqués dans une tentative d’introduction de 877,1 kilos de résine de cannabis sur l’île de Fuerteventura, aux Canaries.

Par La Rédaction
Le 23/01/2026 à 21h29

Trois barons de la drogue ont été arrêtés, le 10 décembre 2025, par la Guardia Civil sur l’île de Fuerteventura, aux Canaries, après une tentative d’introduction de 877,1 kilos de résine de cannabis. Une opération rendue possible grâce aux informations fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), rapporte Europa Press.

L’enquête a été ouverte à la suite d’informations de renseignement fournies par la DGST, fruit d’un travail d’anticipation et de veille sécuritaire. Ces éléments ont permis à la Guardia Civil d’identifier un groupe criminel implanté à Fuerteventura et de placer ses membres sous surveillance rapprochée, en raison d’indices concordants laissant présager une opération imminente de trafic de stupéfiants.

Les forces de sécurité ont ensuite détecté une embarcation rapide de type zodiac s’approchant du littoral avant de remonter jusqu’à une fourgonnette impliquée dans le débarquement de la cargaison. L’intervention a conduit à la saisie de 23 ballots contenant environ 877 kilogrammes de haschich, ainsi que de plusieurs téléphones portables et dispositifs de géolocalisation.

#DGST#Guardia Civil#Coopération sécuritaire

