Drame à Ouled Saïd: un incendie ravageur à Lahouaza fauche deux vies, la chronique complète de la catastrophe

Des milliers d’hectares partis en fumée, des maisons réduites en cendres et des familles plongées dans le désarroi. La commune de Lahouaza, près de Settat, a traversé des heures dramatiques après le déclenchement d’incendies dévastateurs qui ont coûté la vie à deux membres d’une même famille et provoqué d’importants dégâts humains et matériels.

Alimentées par des vents forts et des températures élevées, les flammes se sont propagées à une vitesse fulgurante, détruisant sur leur passage des milliers d’hectares de cultures céréalières à quelques jours seulement de la récolte.

Selon les informations recueillies sur place, sept douars ont été touchés par cette catastrophe, qui a réduit en cendres plus de 3.400 hectares de terres agricoles sur un périmètre dépassant les 30 kilomètres. Alors que les agriculteurs espéraient enfin récolter les fruits d’une saison particulièrement attendue après plusieurs années de sécheresse, les flammes ont anéanti en quelques heures des mois de travail et d’investissement.

Deux personnes appartenant à la même famille, une jeune femme d’une vingtaine d’années et son oncle, ont perdu la vie dans le drame. Plusieurs autres habitants ont été blessés à des degrés divers et ont nécessité une prise en charge médicale.

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Au-delà des terres agricoles, l’incendie a profondément affecté les habitants de la région. D’après des sources locales, près de 900 familles, soit environ 2.500 personnes, ont subi les conséquences directes du sinistre. Plusieurs têtes de bétail ont également péri dans les flammes, notamment douze bovins et vingt-quatre ovins, un bilan qui demeure provisoire alors que les opérations de recensement des dégâts se poursuivent.

Les flammes n’ont pas épargné les habitations. Dans plusieurs douars, des maisons en terre et en béton ont été partiellement ou totalement détruites. Les toitures se sont effondrées sous l’effet de la chaleur, tandis que le mobilier, les vêtements, les appareils électroménagers et les biens personnels des familles ont été réduits en cendres.

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«Nous n’avons plus rien. Le feu nous a encerclés de toutes parts et nous n’avons pu sauver que nos enfants et nos propres vies. Les flammes ont détruit les récoltes, les réserves de fourrage ainsi qu’une partie de notre cheptel. C’était notre unique source de revenus», confie Abdelkebir, éleveur et agriculteur de la région.

Le même sentiment de détresse est partagé par de nombreuses familles sinistrées. «Nous avons fui pour échapper à la fumée et aux flammes. Nous avons tout laissé derrière nous. Aujourd’hui, il ne nous reste que les vêtements que nous portons. Même nos documents administratifs ont disparu dans l’incendie», raconte une habitante, encore sous le choc.

Une autre résidente âgée de la région affirme n’avoir jamais été témoin d’un tel désastre. «J’ai connu les années de sécheresse et les années d’abondance, mais jamais une catastrophe de cette ampleur. Voir les récoltes et les animaux brûler sous nos yeux sans pouvoir intervenir est une douleur indescriptible», témoigne-t-elle.

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Mohamed, un autre agriculteur touché par la catastrophe, explique que l’incendie a entièrement détruit sa maison et ses biens. «Même le lit de mon fils en situation de handicap a été consumé par les flammes. Ma moto, que j’utilisais quotidiennement pour me déplacer, a également été détruite», déplore-t-il. Son épouse ajoute que leur réfrigérateur, leur machine à laver et l’ensemble de leurs équipements domestiques ont disparu dans l’incendie.

Face à l’ampleur de la catastrophe, un vaste mouvement de solidarité s’est rapidement organisé dans la région. Des habitants des localités voisines, notamment ceux d’Ouled Saïd, ont lancé plusieurs initiatives pour fournir une aide alimentaire, matérielle et financière aux familles sinistrées. Pendant ce temps, les autorités poursuivent les opérations d’évaluation des dégâts afin de déterminer l’étendue exacte des pertes et de mettre en place les mesures nécessaires pour accompagner les victimes dans cette épreuve.