Réunion de haut niveau Maroc–France: voici la liste des 12 accords signés

Lors de la 15ème session de la Réunion de haut niveau (RHN) Maroc- France, le 16 juillet 2026 à Rabat.

Dans le domaine diplomatique, une lettre d’intention relative à la coopération en matière de politique étrangère féministe a été signée par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. Ce texte prévoit la mise en place d’échanges d’expériences pour renforcer la diplomatie féministe, tant au niveau bilatéral que dans les enceintes internationales.

Le volet économique a été marqué par la signature d’un protocole d’entente relatif au financement du programme de la ligne à grande vitesse Kénitra-Marrakech, par Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances, aux côtés de Roland Lescure, ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, et de Catherine Bonnaud, directrice de l’Agence française de développement (AFD) au Maroc. Ce protocole vient compléter la déclaration d’intention signée en octobre 2024.

Dans le domaine de l’eau, Nadia Fettah Alaoui a également signé une déclaration commune avec Jean-Noël Barrot et Catherine Bonnaud, afin de préciser les engagements pris dans le cadre du soutien à la politique nationale de l’eau, dans un contexte de pression croissante sur les ressources hydriques.

Dans le secteur éducatif, une déclaration d’intention a été signée par Mohamed Berrada, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, et Éléonore Caroit, ministre déléguée chargée de la Francophonie et des Partenariats internationaux. Elle vise à renforcer l’enseignement de la langue arabe et de l’histoire-géographie dans les établissements français au Maroc, afin de promouvoir un bilinguisme effectif et une meilleure compréhension des contextes culturels.

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Le secteur du transport a fait l’objet de plusieurs accords. Un plan d’action triennal pour la période 2026-2028 dans le domaine de l’aviation civile a été signé par Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique, et Philippe Tabarot, ministre français des Transports, afin de définir les axes de coopération technique.

Dans le domaine maritime, Abdessamad Kayouh a également parrainé la signature d’une convention entre François Lambert, directeur de l’École nationale supérieure maritime (ENSM), et l’Institut supérieur d’études maritimes (ISEM), destinée à renforcer les échanges académiques et techniques dans l’économie portuaire.

Par ailleurs, un accord de coopération entre les opérateurs postaux a été conclu par Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, et Christelle Geneste Defaye, représentante de la directrice générale du Groupe La Poste, en vue d’adapter les services postaux aux nouveaux enjeux numériques et logistiques.

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La dimension culturelle a été particulièrement mise en avant. Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a signé avec Catherine Pégard, ministre française de la Culture, deux déclarations d’intention: l’une portant sur les échanges artistiques et la mobilité des créateurs, l’autre sur la coopération dans le domaine du cinéma et de l’image animée en Afrique, incluant les industries émergentes comme le jeu vidéo.

Dans le même esprit, Mohamed Mehdi Bensaid a conclu une convention stratégique avec Anne-Claire Legendre, présidente de l’Institut du monde arabe, visant à développer des actions culturelles, intellectuelles et citoyennes conjointes.

Les travaux de la 15ème session de la Réunion de haut niveau (RHN) Maroc- France se sont ouverts, jeudi à Rabat, sous la coprésidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et du Premier ministre français, Sébastien Lecornu.

La coopération technique et scientifique a également été renforcée. Une convention-cadre a été signée entre Hammou Bensaadout, directeur général du Laboratoire public d’essais et d’études (LPEE), et Étienne Crépon, directeur général du CEREMA, pour développer des synergies en matière d’ingénierie, d’infrastructures et d’expertise technique.

Enfin, un accord-cadre de coopération scientifique a été conclu entre le professeur Abdelaziz El Hraiki, directeur de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, et Jean-Paul Laclau, directeur général délégué à la recherche et à la stratégie du CIRAD, couvrant des domaines clés tels que l’agriculture, la médecine vétérinaire et les sciences halieutiques.