L’essor industriel du Maroc dopé par l’intégration régionale

Le Royaume du Maroc s’impose aujourd’hui comme un pilier majeur de l’intégration économique et industrielle sur le continent africain, une position de force mise en lumière par les plus récentes analyses de la Banque mondiale. «Dans sa publication stratégique intitulée Integrating Africa: From Threads to Hubs, l’institution financière internationale souligne la capacité remarquable du tissu économique marocain à s’insérer au cœur des chaînes de valeur globales et régionales», rapporte le quotidien L’Economiste dans son édition du mercredi 2 août. En s’appuyant sur des secteurs à haute technicité et à forte valeur ajoutée, le pays ne se contente plus de jouer les rôles de second plan, mais affirme une réelle souveraineté industrielle qui rayonne bien au-delà de ses frontières.

Cette performance s’illustre particulièrement dans le domaine des produits chimiques transformés, un segment en plein essor au niveau continental. À lui seul, ce marché génère plusieurs milliards de dollars de flux commerciaux, tirés notamment par la production de plastiques, d’engrais et de dérivés chimiques. Au sein de cet écosystème, le Maroc fait figure de locomotive, entraînant dans son sillage une dynamique d’échanges soutenue. Sur la période récente, allant de 2015 à 2019, le territoire national a ainsi généré en moyenne près d’un demi-billion de dollars par an en exportations intégrées dans ces réseaux régionaux.

L’une des plus grandes forces du modèle économique marocain réside toutefois dans sa participation active en amont de la production mondiale. Ce mécanisme, qui repose sur l’importation de biens intermédiaires sophistiqués pour les transformer, les assembler puis les réexporter, exige un niveau d’infrastructure et de qualification élevé. En franchissant la barre symbolique des 10% d’intégration amont par rapport à ses exportations brutes dans plusieurs filières clés, le Royaume s’inscrit parmi les rarissimes exceptions continentales capables de soutenir un tel rythme de transformation industrielle.

Cette intégration poussée s’accompagne d’une diversification fructueuse qui permet au pays de monter en gamme. Le tissu productif marocain a su se tailler une place de choix dans des secteurs de complexité moyenne et avancée, à l’image des composants aérospatiaux, des équipements électroniques, des produits pharmaceutiques et des systèmes de câblage automobile. «Bénéficiant d’une position géographique stratégique et de réseaux logistiques performants, le pays valorise sa proximité immédiate avec le continent européen et ses voisins régionaux pour devenir un fournisseur incontournable d’équipements de pointe», écrit L’Economiste.

Cette vitalité de l’économie réelle trouve un écho tout aussi favorable dans le secteur financier national, où les mécanismes d’accompagnement de l’investissement continuent de faire preuve d’une belle solidité. La finance participative, en particulier, confirme son attractivité auprès des ménages marocains désireux de devenir propriétaires. Selon les derniers chiffres fournis par Bank Al-Maghrib dans son tableau de bord sur les crédits et dépôts bancaires, l’encours des financements destinés à l’habitat sous forme de Mourabaha immobilière a franchi le cap des 32 milliards de dirhams. Cette hausse de plus de 17% en glissement annuel témoigne d’un engouement qui ne se dément pas et qui soutient activement le secteur du bâtiment et des travaux publics.

De manière plus globale, l’engagement bancaire en faveur des particuliers conserve une orientation positive. Les crédits accordés aux ménages dépassent désormais la barre des 400 milliards de dirhams, portés par une double dynamique: la progression constante des prêts immobiliers classiques et la reprise soutenue des crédits à la consommation. Cette aisance financière relative alimente le pouvoir d’achat et stimule la demande intérieure, offrant ainsi un relais de croissance précieux aux entreprises locales.