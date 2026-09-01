Société

Taounate: une fonctionnaire de 60 ans prise en flagrant délit de corruption… pour 300 dirhams

À la veille de son départ à la retraite, une fonctionnaire exerçant à la commune de Taounate a été prise en flagrant délit de corruption.(photo d'illustration). DR

Revue de presseÀ la veille de son départ à la retraite, une fonctionnaire exerçant à la commune de Taounate a commis l’erreur de sa vie. Elle s’est en effet retrouvée en garde à vue après qu’un citoyen, auquel elle avait exigé 300 dirhams en contrepartie d’un document d’état civil, a actionné le numéro vert dédié à la dénonciation des actes de corruption. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 01/09/2026 à 19h51

Sur ordre du parquet général, la police judiciaire de Taounate a placé en garde à vue, ce lundi 31 août, une fonctionnaire de 60 ans prise en flagrant délit de corruption. Selon le quotidien Assabah, qui rapporte cette information dans son édition du mercredi 2 septembre, elle aurait exigé un pot-de-vin de 300 dirhams d’un citoyen venu demander un document administratif. Celui-ci a alors actionné le numéro vert dédié à la dénonciation des actes de corruption et de prévarication, mis à disposition par la présidence du parquet général, permettant ainsi aux éléments de la police judiciaire d’intervenir.

Les faits remontent à vendredi dernier, tandis que le placement en garde à vue a eu lieu lundi. Le citoyen avait sollicité la fonctionnaire afin qu’elle lui délivre une copie de l’état civil, mais celle-ci lui aurait demandé 300 dirhams. Le demandeur a prétexté aller chercher cette somme, avant de contacter directement le numéro vert et de tendre un piège à la fonctionnaire avec l’aide de la police judiciaire. Les agents ont ainsi constaté le flagrant délit, après avoir préalablement relevé les numéros des billets de banque destinés à lui être remis.

Plus grave, il s’est avéré que cette dame de 60 ans, à la veille de son départ à la retraite, n’a rien à voir avec le service de l’état civil, mais relève de celui de l’urbanisme.

Par La Rédaction
Le 01/09/2026 à 19h51

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