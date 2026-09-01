Société

Azemmour: arrestation d’un trafiquant de drogue

Un homme menotté. (Photo d'illustration)

Revue de presseLes éléments de la Gendarmerie royale du centre d’Azemmour ont interpellé, samedi dernier, un individu soupçonné de détention et de trafic de stupéfiants, lors d’une opération menée dans le douar Ouled Bouhi, sur le territoire de la commune d’Ouled Rahmoune. Les perquisitions ont permis la saisie d’une grande quantité de résine de cannabis, de feuilles de tabac de contrebande et de chira. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par Hassan Benadad
Le 01/09/2026 à 19h41

Samedi dernier, dans le cadre des opérations de lutte contre le trafic de drogue, les éléments de la Gendarmerie royale relevant du centre d’Azemmour ont procédé à l’interpellation d’un individu fortement soupçonné d’être impliqué dans un trafic de substances illicites, mêlant détention et commercialisation de produits stupéfiants. «L’opération, soigneusement planifiée, s’est déroulée dans le douar Ouled Bouhi, une localité rattachée à la commune d’Ouled Rahmoune», rapporte Assabah dans son édition de ce mercredi 2 septembre.

C’est grâce à des informations de première main, collectées avec minutie par les services de renseignement, que les éléments de la Gendarmerie ont pu localiser avec exactitude la cachette présumée du mis en cause. Dès son arrestation, les perquisitions méthodiquement conduites ont abouti à la saisie d’un véhicule utilitaire, utilisé selon toute vraisemblance pour les déplacements opérationnels du suspect, ainsi que d’une quantité non négligeable de produits prohibés.

Selon des sources proches du dossier, le bilan des saisies s’élève à 14,5 kilogrammes de chanvre indien, communément désigné sous le nom de kif, 1 450 grammes de feuilles de tabac de contrebande et 170 grammes de chira, auxquels s’ajoute une somme de 1 450 dirhams, dont l’origine frauduleuse ne fait guère de doute aux yeux des enquêteurs.

Cette interpellation s’inscrit dans une série d’actions sécuritaires d’envergure engagées par la Gendarmerie royale pour endiguer les multiples formes de trafic de drogue et de psychotropes, en particulier dans les zones rurales où la vigilance demeure de mise. Dès la clôture des premières constatations, le parquet près le tribunal de première instance d’El Jadida a été avisé du déroulement de l’opération et de la nature des saisies réalisées. «Sur réquisition du parquet, le suspect a été placé en garde à vue, dans l’attente d’une instruction plus approfondie», écrit Assabah. L’enquête, désormais ouverte, devra éclaircir plusieurs zones d’ombre: l’origine précise des stupéfiants découverts, leur destination finale ainsi que l’existence éventuelle de complices agissant dans l’ombre.

Par Hassan Benadad
Le 01/09/2026 à 19h41

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