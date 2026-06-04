Politique

Soupçons de corruption: le ministre de l’Éducation ouvre une enquête sur les terrains de proximité

Mohamed Saad Berrada, ministre de l'Education nationale.

Mohamed Saad Berrada, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Revue de presseFace aux accusations croissantes de l’opposition comme de la majorité, dénonçant un «pillage systématique» des deniers publics, Mohamed Saad Berrada, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, a annoncé l’ouverture d’une enquête portant sur la construction des terrains de proximité. Défauts techniques, inégalités territoriales et soupçons d’instrumentalisation électorale: les parlementaires pointent du doigt des responsables régionaux et des entreprises privées. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par Hassan Benadad
Le 04/06/2026 à 19h26

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, a annoncé l’ouverture d’une enquête administrative et financière portant sur la teneur des interventions et des questions posées par les députés au sujet de la construction des terrains de proximité, pour laquelle plusieurs dizaines de millions de dirhams ont été débloqués. Cette décision fait suite aux accusations formulées tant par l’opposition que par certains membres de la majorité, qui dénoncent un pillage systématique des deniers publics par des entreprises, des bureaux d’études et des sociétés immobilières.

«Les parlementaires évoquent également la complicité de responsables régionaux et provinciaux, lesquels auraient agi sous la couverture d’instances centrales», rapporte Assabah dans son édition du vendredi 5 juin. Ils ont dénoncé de graves scandales de corruption liés à l’attribution des marchés et aux modes de construction adoptés, réclamant avec insistance l’ouverture d’une enquête judiciaire. Le Parlement est ainsi devenu le théâtre d’un procès public implicite de certaines structures privées, accusées de violations majeures et de dysfonctionnements récurrents dans l’exécution des programmes de terrains de proximité.

À travers diverses questions et observations adressées au ministre Berrada, les élus ont relevé que nombre de projets n’ont pas atteint les objectifs affichés, en raison soit d’une répartition territoriale déficiente, soit de manquements dans la réalisation, le suivi et le contrôle. Ils soulignent en particulier que plusieurs zones rurales et éloignées sont toujours dépourvues de ces installations, tandis que d’autres communes en bénéficient de manière répétée. Certains responsables sont accusés d’instrumentaliser ces projets à des fins électorales, au mépris du principe d’égalité des chances et au détriment des enfants vivant dans les douars et hameaux, privés ainsi de la pratique sportive.

«Un député de la majorité, ayant requis l’anonymat, a confié que « des calculs politiques et électoraux prévalent parfois dans la définition des priorités de réalisation, ce qui interroge fortement le principe de justice spatiale et d’égalité des chances entre les différentes régions», relaie Assabah. Il convient de noter que de nombreux terrains de proximité présentent d’évidents défauts techniques: certains ouvrages se sont effondrés ou ont subi des dégradations considérables sous l’effet du vent, à peine deux mois après leur achèvement. Ces phénomènes climatiques, pourtant ordinaires, ne devraient normalement pas affecter des infrastructures récemment édifiées.

Par Hassan Benadad
Le 04/06/2026 à 19h26

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