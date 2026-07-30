Industrie verte: le Maroc accélère sa décarbonation pour conquérir les marchés mondiaux

Le Royaume s’engage dans une restructuration profonde de son modèle économique en plaçant la décarbonation, l’innovation et l’économie circulaire au cœur de sa politique industrielle. DR

Face aux exigences croissantes de la transition énergétique mondiale et à la nécessité de maintenir son rang sur les marchés internationaux, le Maroc accélère la transformation écologique de son appareil productif. Le Royaume s’engage dans une restructuration profonde de son modèle économique en plaçant la décarbonation, l’innovation et l’économie circulaire au cœur de sa politique industrielle. «L’ambition est de faire de l’industrie nationale un véritable vecteur de croissance durable grâce à l’intégration systématique des technologies propres et des énergies renouvelables», indique le quotidien L’Economiste dans son édition du vendredi 31 juillet.

Cette mutation passe avant tout par un soutien ciblé aux acteurs économiques, en particulier aux très petites, petites, moyennes et grandes entreprises, qui se trouvent au cœur de ce dispositif. Afin de répondre aux nouvelles contraintes climatiques et réglementaires imposées par les partenaires commerciaux du Maroc, des programmes d’accompagnement technique et financier ont été déployés. Les investissements consacrés à l’efficacité énergétique, au verdissement des procédés de fabrication et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre bénéficient désormais d’incitations spécifiques. Les entreprises sont ainsi encouragées à revoir leur chaîne de valeur, notamment à travers la réalisation d’audits énergétiques, l’obtention de certifications environnementales et l’intégration accrue de matières recyclées dans leurs cycles de production.

Parallèlement aux efforts demandés aux entreprises, l’aménagement du territoire industriel fait l’objet d’une révision stratégique. Le verdissement des zones industrielles est devenu un chantier prioritaire, concrétisé par des initiatives visant à optimiser la consommation globale de ces espaces et à mettre en place des circuits d’approvisionnement en énergie propre. «Selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, cette approche territoriale vise à réduire significativement l’empreinte carbone des sites tout en renforçant leur attractivité et leur compétitivité», souligne L’Economiste.

L’économie circulaire constitue un autre pilier fondamental de cette feuille de route gouvernementale. Le ministère encourage activement la valorisation des déchets industriels en vue de leur réintégration dans les processus de fabrication. Cette démarche permet non seulement de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations de matières premières, mais aussi de générer davantage de valeur ajoutée sur le territoire national. La préservation des ressources naturelles passe également par une gestion rigoureuse de la ressource en eau, incluant le recyclage des eaux usées et l’application de normes environnementales strictes en matière de traitement des rejets industriels.

Pour soutenir cette dynamique sur le long terme, le gouvernement s’appuie sur la recherche, le développement et l’innovation. Le Fonds de soutien à l’innovation offre un cadre d’accompagnement complet, guidant les projets depuis la phase de recherche appliquée jusqu’à l’industrialisation, en passant par le prototypage. «En renforçant les passerelles entre le monde universitaire et le tissu entrepreneurial, la création de pôles technologiques, d’incubateurs de start-up et de centres d’innovation favorise le transfert de connaissances et l’ancrage des technologies de pointe au sein des entreprises locales», note L’Economiste.

Enfin, la vision marocaine se projette vers l’émergence de nouvelles filières d’avenir. Le pays ambitionne de bâtir un écosystème industriel vert et intégré, capable de produire localement des composants destinés aux panneaux solaires et aux éoliennes. Cette stratégie trouve son prolongement naturel dans la valorisation du potentiel national en matière d’hydrogène vert, un secteur d’avenir appelé à consolider la position du Maroc en tant qu’acteur majeur des énergies propres et partenaire industriel incontournable à l’échelle internationale.