Industrie verte: l’Indien Samta Metals investit 70 millions de dollars au Maroc

Le groupe indien Samta Metals & Alloys a officiellement lancé lundi à Kénitra la construction de son complexe industriel dédié au recyclage des métaux non ferreux.

La cérémonie de lancement a réuni plusieurs personnalités, dont Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Abdelhamid El Mazid, gouverneur de la province de Kénitra, ainsi que l’ambassadeur de l’Inde au Maroc, Sanjay Rana, en plus de nombreux représentants institutionnels et industriels, indique le quotidien Les Inspirations Éco.

Ce projet est salué comme une étape stratégique dans l’intégration locale de la filière métallurgique marocaine et un signal fort en faveur de la transition écologique du secteur.

Situé au sein de l’Atlantic Free Zone, ce futur complexe de 36.600 m² mobilisera un investissement de 70 millions de dollars et créera plus de 400 emplois directs et indirects dès sa mise en service prévue pour 2026, lit-on.

À pleine capacité, l’usine sera capable de traiter annuellement 46.000 tonnes de déchets métalliques -principalement de l’aluminium et du cuivre- pour produire 20.000 tonnes de lingots d’alliages aluminium-silicium et 15.000 tonnes de bobines de fils en cuivre électrolytique.

Ces produits sont très demandés par les secteurs automobile, énergétique et aéronautique, ajoute Les Inspirations Éco.

«Ce projet constitue une avancée majeure pour notre industrie métallurgique et pour la structuration du recyclage industriel au Maroc», a déclaré Ryad Mezzour.

«Il s’inscrit parfaitement dans notre stratégie nationale visant à promouvoir une économie circulaire et une industrie bas carbone», a-t-il ajouté.

Engagé en faveur du développement durable, le groupe Samta prévoit de produire exclusivement à partir d’énergies renouvelables, réduisant ainsi de plus de 90% l’empreinte carbone de ses activités par rapport à une production primaire de métaux.

«Ce complexe ne se limite pas à une simple usine, il incarne une philosophie de développement industriel responsable, prenant en compte l’environnement et les enjeux sociaux», a souligné Ravi Agrawal, directeur général du groupe.

L’entreprise s’engage également à promouvoir l’inclusion des femmes et à développer les compétences locales au sein d’un écosystème industriel en forte expansion.

Conscient de la demande régionale croissante pour les métaux transformés, Samta Metals & Alloys prévoit la possibilité de doubler sa capacité de production dans les trois premières années d’exploitation.

«Nous sommes fiers de poser les bases d’un projet qui établira de nouvelles normes en matière de fabrication durable», a affirmé Anil Tripathi, PDG de la filiale marocaine.

«Notre production contribuera à réduire la dépendance aux importations tout en créant de la valeur sur le territoire marocain».