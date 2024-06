Bank Al-Maghrib: pour les industriels, la conjoncture est à l’optimisme

D’ici à août prochain, la conjoncture paraît favorable aux industriels, selon les résultats de l’enquête mensuelle que Bank Al-Maghrib (BAM) effectue sur l’ensemble de l’activité du secteur secondaire.

La production et les ventes de ce secteur devraient donc être améliorées, atteste la banque centrale, dont les conclusions sont relayées par La Vie Éco, qui écrit que «pour les trois prochains mois, les industriels anticipent une hausse de [leur] production et [de leurs] ventes dans toutes les branches d’activité, sauf dans la mécanique et la métallurgie, où ils s’attendent plutôt à une stagnation de la production».

Cette enquête de conjoncture effectuée par BAM pour le mois d’avril dernier prévoit globalement une amélioration de l’ensemble des activités du secteur secondaire, comparativement aux prévisions relevées un mois auparavant.

BAM annonce ainsi que la production des industries du secteur secondaire aurait globalement progressé, et évalue à 78% le Taux d’utilisation des capacités de production (TUC).

Par branches d’activité, la production aurait progressé dans celle de la «chimie et parachimie» ainsi que dans celle de l’industrie «électrique et électronique», aurait stagné dans celle de l’«agroalimentaire» et aurait accusé une baisse dans celle de la «mécanique et métallurgie» ainsi que dans celle du «textile et cuir».

Les ventes auraient quant à elles été globalement caractérisées par une stagnation, atteste BAM, qui précise qu’elles auraient globalement subi une baisse sur les marchés locaux, contrebalancée toutefois par une augmentation des exportations.

Sur un mois, les ventes auraient ainsi baissé dans l’ensemble des branches d’activité, sauf dans celle de la «chimie et parachimie».

De mars à avril dernier, les commandes auraient en revanche stagné, selon les conclusions de BAM, mais auraient tout de même retrouvé un accroissement dans les branches d’activité de la «mécanique et métallurgie» et dans celle du «textile et cuir». Elles seraient restées stables dans celle de l’«agro-alimentaire», de l’industrie «électrique et électronique», accusant une baisse dans celle de la «chimie et parachimie».

Les commandes prévisionnelles seraient quant à elles en baisse, comparativement aux moyennes en cette période de l’année.

Elles ont en revanche augmenté, comparativement à la moyenne en cette saison, dans la branche d’activité de la «mécanique et métallurgie», seraient restées à leur niveau moyen dans celle de l’«agro-alimentaire» et celle de l’industrie «électrique et électronique», et auraient accusé une baisse, comparativement aux moyennes en cette période de l’année dans la branche d’activité de la «chimie et parachimie» et celle du «textile et cuir».