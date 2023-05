Energies renouvelables: le géant espagnol Iberdrola confirme ses visées sur le Maroc

Le siège social du groupe Iberdrola à Bilbao, dans le nord de l'Espagne.. AFP or licensors

Iberdrola et la Société financière internationale (SFI), qui fait partie du groupe de la Banque mondiale, ont scellé un partenariat visant à soutenir l’énergie propre et la décarbonisation dans plusieurs pays, dont le Maroc, indique le leader mondial de l’énergie dans un communiqué publié mardi.

Selon les termes de ce partenariat, les deux parties discutent déjà d’un «prêt vert», lié à des indicateurs de durabilité, pour le développement de projets d’énergie renouvelable dans des pays émergents tels que le Maroc, la Pologne et le Vietnam, précise la même source.

«Nous sommes fiers de notre collaboration avec Iberdrola sur les marchés émergents. Les prêts que nous avons signés représentent la première étape d’une collaboration plus large, qui favorisera la transition énergétique au Brésil, en Pologne, au Maroc et en Asie du Sud-Est», souligne Alfonso García Mora, vice-président de la SFI pour l’Europe, l’Amérique latine et les Caraïbes, cité dans le communiqué.

«Dans ces pays, Iberdrola progresse déjà sur plusieurs projets d’énergies renouvelables», ajoute-t-il.

Premier opérateur mondial de l’énergie éolienne, Iberdrola est un leader mondial de l’énergie propre, des réseaux et du stockage. Le groupe s’engage depuis plus de 20 ans en faveur de l’énergie propre, pilier fondamental de son modèle d’entreprise.