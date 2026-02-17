Société

Cinq jeunes marocains perdent la vie dans un incendie en Catalogne

L’immeuble où l'incendie a eu lieu à Manlleu, près de Barcelone, le 17 février 2026.. AFP or licensors

Cinq jeunes marocains âgés de 14 à 17 ans ont trouvé la mort dans l’incendie d’un immeuble survenu lundi soir à Manlleu, en Catalogne, a indiqué le consulat du Royaume du Maroc à Barcelone.

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/02/2026 à 20h23

L’incendie s’est déclaré dans un local de stockage situé au grenier du bâtiment, où se trouvaient les victimes, tous des élèves scolarisés dans différents établissements de l’enseignement secondaire de la commune de Manlleu.

Le consulat général du Royaume du Maroc à Barcelone a affirmé collaborer avec les autorités locales en vue du rapatriement des corps.

Lire aussi : Une série d’incendies dans des zones précaires et des marchés informels à Casablanca

L’incendie a également fait quatre blessés légers, selon les services de secours catalans qui estiment que la présence de matelas et de divers objets facilement inflammables aurait favorisé la propagation rapide des flammes dans le bâtiment.

Le président de la Generalitat de Catalogne, Salvador Illa, s’est dit «bouleversé» par ce drame et a adressé ses condoléances aux familles des victimes.

Le maire de Manlleu, Arnau Rovira, a, pour sa part, décrété trois jours de deuil, avec mise en berne des drapeaux et observation d’une minute de silence devant le siège de la mairie.

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/02/2026 à 20h23
#Incendie#Catalogne#victimes

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: incendie circonscrit au marché des volailles de Hay Mohammadi, les autorités locales préoccupées

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Taza: un incendie ravage plus de 40 commerces sur le site historique de «Qobbat Souk»

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Deux enseignantes échappent à un incendie criminel à Chefchaouen

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Incendie à Casablanca: une villa historique en flammes, le quartier Palmiers sous le choc

Articles les plus lus

1
Un chargé d’affaires «hostile», soutien accru à l’incrimination du Polisario: l’étau américain se resserre contre l’Algérie
2
Les enseignements de la CAN: l’Algérie et le foot
3
L’artiste peintre et sculpteur Abdallah Sadouk est décédé
4
Visas Schengen: l’Union européenne envisage des visas à entrées multiples au-delà de cinq ans pour ces catégories de voyageurs
5
Agriculture: des pluies salvatrices mettent fin à de longues années de sécheresse dans l’Oriental
6
Le réveil brutal du régime d’Alger
7
Immersion au barrage Al Wahda: données et images exclusives sur le pilotage du plus grand réservoir d’eau du Maroc
8
Agriculture. Terres argileuses, pluies exceptionnelles: la double peine du Gharb et du Loukkos
Revues de presse

Voir plus