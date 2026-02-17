Cinq jeunes marocains perdent la vie dans un incendie en Catalogne

L’immeuble où l'incendie a eu lieu à Manlleu, près de Barcelone, le 17 février 2026.. AFP or licensors

L’incendie s’est déclaré dans un local de stockage situé au grenier du bâtiment, où se trouvaient les victimes, tous des élèves scolarisés dans différents établissements de l’enseignement secondaire de la commune de Manlleu.

Le consulat général du Royaume du Maroc à Barcelone a affirmé collaborer avec les autorités locales en vue du rapatriement des corps.

Lire aussi : Une série d’incendies dans des zones précaires et des marchés informels à Casablanca

L’incendie a également fait quatre blessés légers, selon les services de secours catalans qui estiment que la présence de matelas et de divers objets facilement inflammables aurait favorisé la propagation rapide des flammes dans le bâtiment.

Le président de la Generalitat de Catalogne, Salvador Illa, s’est dit «bouleversé» par ce drame et a adressé ses condoléances aux familles des victimes.

Le maire de Manlleu, Arnau Rovira, a, pour sa part, décrété trois jours de deuil, avec mise en berne des drapeaux et observation d’une minute de silence devant le siège de la mairie.