Taza: un incendie ravage plus de 40 commerces sur le site historique de «Qobbat Souk»

Un aperçu des dégâts causés par l'incendie de «Qobbat Souk» dans la médina de Taza. (Y.Jaoual/Le360)

Par Youssra Jaoual
Le 30/11/2025 à 15h50

VidéoUn violent incendie a ravagé, aux premières heures de la matinée du samedi 29 novembre 2025, la zone commerciale «Qobbat Souk» située dans la médina de Taza. Le sinistre, qui s’est rapidement propagé dans les allées étroites du marché, a détruit plus de quarante boutiques et provoqué des pertes matérielles considérables.

Selon les témoignages recueillis sur place, les flammes se sont déclarées vers 6h15 du matin. En l’espace de quelques minutes, l’incendie s’est étendu à plusieurs rangées de boutiques, alimenté par la structure essentiellement en bois du marché et par la présence de marchandises hautement inflammables telles que le polyester et le plastique.

Une équipe du Le360 a pu constater l’ampleur des dégâts: commerces calcinés, stocks totalement réduits en cendres et ruelles noircies par la fumée. Devant leurs échoppes dévastées, plusieurs commerçants, abasourdis, tentaient de mesurer l’étendue de leurs pertes.

«Les dégâts sont inimaginables. Plus de quarante commerces ont été entièrement détruits», explique Mohamed Nahir, l’un des commerçants touchés. Il souligne que de nombreux vendeurs se retrouvent aujourd’hui face à des engagements financiers difficiles à honorer.

Des causes encore inconnues

Si aucune victime n’est à déplorer, notamment en raison de l’absence de fréquentation du marché à cette heure matinale, les causes exactes de l’incendie restent indéterminées. Plusieurs témoins évoquent toutefois la piste d’un court-circuit électrique, sans que cette hypothèse ne soit confirmée pour le moment.

Pour Jawad Lmezgadi, commerçant sur place, «le feu s’est propagé trop vite pour que nous puissions sauver quoi que ce soit». Il assure que les marchands n’ont découvert le drame qu’après la prière d’al-Fajr.

Bien que le marché ait bénéficié récemment de travaux de réhabilitation et de mise à niveau, les commerçants pointent du doigt l’absence d’équipements de sécurité élémentaires, tels que des extincteurs ou des systèmes d’alarme. Cette défaillance aurait fortement contribué à l’ampleur du sinistre.

Trois éléments de la Protection civile ont été blessés durant l’intervention, tant les flammes étaient difficiles à maîtriser. Les pompiers ont travaillé plusieurs heures avant de venir à bout du feu.

حريق «قبة السوق» بالمدينة العتيقة لتازة‎

Face à l’ampleur des pertes, les commerçants demandent aujourd’hui un recensement rapide des dégâts, une évaluation précise des stocks perdus et la mise en place de mesures d’accompagnement pour éviter que nombre d’entre eux ne sombrent financièrement.

Ils appellent également à des actions immédiates pour renforcer les dispositifs de sécurité au sein du marché: installation d’extincteurs, amélioration de la gestion électrique, rénovations adaptées et meilleure organisation des espaces de stockage.

«Qobbat Souk» n’est pas un marché comme les autres. Il constitue l’un des symboles historiques et culturels de la médina de Taza, récemment restauré afin de préserver son cachet traditionnel. Ce drame révèle cependant que les efforts de réhabilitation n’ont pas été accompagnés d’un dispositif de sécurité suffisant.

