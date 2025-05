Incendie de la forêt de Houara près de Tanger: 65 hectares ravagés, les Canadair déployés

Des efforts intensifs sont toujours en cours pour maîtriser le gigantesque feu de forêt qui s’est déclaré lundi 26 mai vers le coup de 13 heures. Les équipes sur place, près de la centrale thermique de Tahaddart, au niveau de la route nationale reliant Tanger à Asilah, poursuivent leur lutte acharnée.

Quatre avions de type Canadair appartenant aux Forces armées royales ont effectué environ 74 sorties aériennes depuis le déclenchement de l’incendie qui a déjà causé d’importants dégâts au couvert forestier et à la végétation secondaire. Ces interventions aériennes se sont concentrées sur le confinement des flammes qui s’étendent sur une distance avoisinant les cinq kilomètres, afin d’éviter qu’elles n’atteignent la centrale thermique voisine.

Malgré des vents violents venant de l’est, atteignant une vitesse de plus de 84 km/h, ces avions ont réussi à stopper l’avancée des flammes vers une autre forêt proche du pont de Tahaddart sur l’autoroute.

Les efforts de lutte contre l’incendie ont été renforcés, avec plus de 450 éléments déployés sur le terrain, après l’intervention d’unités des Forces armées royales, qui ont rejoint les équipes de la protection civile, les forces auxiliaires, les agents de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), ainsi que les agents des eaux et forêts.

Ces équipes ont réussi, ce mercredi matin, à contenir une grande partie de l’incendie et à empêcher sa propagation vers d’autres forêts voisines, malgré la difficulté du terrain et la densité de la végétation qui ont entravé les déplacements des équipes terrestres. Selon des sources informées, les vents violents ont aggravé la situation, entraînant l’extension de l’incendie et des dégâts majeurs sur la forêt.

65 hectares de forêt détruits

Des données spécifiques indiquent que l’incendie avait, jusqu’à ce mercredi midi, ravagé environ 65 hectares du couvert forestier, soit près de 40% de la végétation secondaire de la zone, un bilan susceptible de s’alourdir compte tenu des conditions météorologiques difficiles et de la poursuite de la propagation des flammes.

Cellule de crise

Dans le cadre de la mobilisation des différents services concernés, Younes Tazi, wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, s’est rendu sur les lieux de l’incendie, accompagné de plusieurs responsables civils et militaires, afin de superviser la mise en place d’une cellule de crise urgente chargée de coordonner les opérations d’extinction menées par les Forces armées royales et les équipes de la protection civile, avec le soutien des autorités locales.

Les équipes d’intervention sont dans une course contre la montre pour éteindre définitivement l’incendie, dans des conditions climatiques défavorables et sur un terrain accidenté qui complique leur mission.

Selon certaines sources et des témoins oculaires, la première étincelle s’est déclarée vers 13 heures lundi 26 mai, et les flammes se sont propagées rapidement en raison des vents chergui qui soufflent sur la zone et des températures élevées. Ce qui a empêché tout progrès tangible dans les efforts de lutte contre l’incendie qui a causé des dégâts importants dans le couvert forestier.

Face à la progression rapide des flammes attisées par le vent et la sécheresse, plus de 500 éléments des Forces armées royales ont été mobilisés en urgence pour prêter main forte aux équipes locales de la Protection civile. Les autorités parlent d’un feu de grande ampleur, nécessitant des moyens logistiques importants et une coordination renforcée pour éviter qu’il n’atteigne des infrastructures sensibles.