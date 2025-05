Tanger: un incendie ravage la forêt de Houara

Pour le deuxième jour consécutif, les équipes de lutte contre les incendies à Tanger poursuivent leurs efforts pour maîtriser un incendie ravageur qui s’est déclaré dans la forêt de Houara, située entre la zone de Tahadart et du douar Daidaat à la périphérie de la ville.

Selon ce qu’a constaté Le360 sur place, cet incendie, qui s’est propagé à de vastes zones de la forêt, a mobilisé les équipes de la protection civile, les autorités locales, les forces auxiliaires, la Gendarmerie royale et les employés de la promotion nationale, sous la supervision directe du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Selon certaines sources et des témoins oculaires, la première étincelle s’est déclarée vers 13 heures lundi 26 mai, et les flammes se sont propagées rapidement en raison des vents chergui qui soufflent sur la zone et des températures élevées. Ce qui a empêché tout progrès tangible dans les efforts de lutte contre l’incendie qui a causé des dégâts importants dans le couvert forestier.

حريق مهول يحاصر غابة الهوارة بضواحي طنجة

L’incendie, d’une intensité exceptionnelle, menace actuellement la centrale thermique de Tahaddart, apprend Le360. Face à la progression rapide des flammes attisées par le vent et la sécheresse, plus de 500 éléments des Forces Armées Royales ont été mobilisés en urgence pour prêter main forte aux équipes locales de la protection civile. Les autorités parlent d’un feu de grande ampleur, nécessitant des moyens logistiques importants et une coordination renforcée pour éviter qu’il n’atteigne des infrastructures sensibles.

La Gendarmerie royale a ouvert une enquête urgente pour déterminer les circonstances du déclenchement de ce feu.