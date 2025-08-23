Société

Rissani: un incendie ravage un souk hebdomadaire, pas de victimes

Des éléments de la Protection civile mobilisés pour circonscrire un feu. (Photo d'illustration)

Un incendie s’est déclaré, vendredi soir à Rissani, dans des locaux commerciaux traditionnels dans le souk hebdomadaire dit «Match», selon les services de la Protection civile.

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/08/2025 à 09h00

Vendredi soir, un feu s’est propagé dans le souk hebdomadaire dit «Match», à Rissani, touchant plusieurs locaux commerciaux traditionnels. Aussitôt informés, les autorités locales et les services de la Protection civile se sont dépêchés sur les lieux de l’incendie afin de prendre les mesures nécessaires pour son extinction, indiquent les services de la Protection civile.

Des camions-citernes et des ambulances ont été déployés afin de circonscrire les flammes et sécuriser la zone. Aucune victime n’est à déplorer suite à cet incendie, selon la même source, qui assure que les efforts se poursuivent pour venir à bout des flammes qui auront causé, selon les premières estimations, des dégâts matériels.

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/08/2025 à 09h00
#Incendie#marché#Protection civile

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Aéroport Mohammed V de Casablanca: incendie maîtrisé dans la zone fret cargo Royal Air Maroc

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Témara: cinq jeunes filles victimes d'un incendie dévastateur

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un incendie ravage une usine textile à Tanger

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Marrakech: deux morts et trois blessés dans un incendie au Palais des congrès

Articles les plus lus

1
Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, figure controversée et soutien du Polisario
2
Casablanca: début des travaux de réfection sur l’autoroute urbaine
3
Un chercheur marocain honoré à la Silicon Valley pour une innovation contre le cancer
4
Le Maroc n’est pas qu’incivilités: appel à l’équilibre
5
Cyclomoteurs: le gouvernement rétropédale, le dispositif du speedomètre suspendu
6
TICAD-9: entré par effraction, le Polisario contraint à la sortie par désillusion
7
En images, la Tour Mohammed VI procède à des tests lumineux
8
Paris-Alger: l’escalade
Revues de presse

Voir plus