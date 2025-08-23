Rissani: un incendie ravage un souk hebdomadaire, pas de victimes

Vendredi soir, un feu s’est propagé dans le souk hebdomadaire dit «Match», à Rissani, touchant plusieurs locaux commerciaux traditionnels. Aussitôt informés, les autorités locales et les services de la Protection civile se sont dépêchés sur les lieux de l’incendie afin de prendre les mesures nécessaires pour son extinction, indiquent les services de la Protection civile.

Des camions-citernes et des ambulances ont été déployés afin de circonscrire les flammes et sécuriser la zone. Aucune victime n’est à déplorer suite à cet incendie, selon la même source, qui assure que les efforts se poursuivent pour venir à bout des flammes qui auront causé, selon les premières estimations, des dégâts matériels.