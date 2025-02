Marrakech: deux morts et trois blessés dans un incendie au Palais des congrès

Alors que Marrakech se préparait à accueillir la quatrième conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, prévue du 18 au 20 février, le Palais des congrès de la ville était en effervescence pour finaliser les derniers préparatifs. Mais le jeudi 13 février, aux alentours de 19h00, un incendie s’est soudainement déclaré dans un ascenseur du bâtiment.

Piégés par les flammes, deux jeunes employés d’une société privée en charge des installations du Palais n’ont pas survécu. Âgés respectivement de 21 et 22 ans, ils sont décédés sur place. Trois autres personnes ont été blessées, dont un jeune homme de 18 ans, actuellement dans un état critique.

Alertés, les éléments de la Protection civile sont rapidement intervenus pour maîtriser l’incendie et évacuer le bâtiment. Les autorités locales, sous la supervision du chef de la sécurité régionale, ont coordonné les opérations de sauvetage et la prise en charge des victimes. Les dépouilles des deux jeunes hommes ont été acheminées vers la morgue de l’hôpital Arrazi, tandis que les blessés y ont été transférés en urgence pour recevoir des soins spécialisés.

Si les premières hypothèses pointent vers un possible dysfonctionnement technique ou un court-circuit, aucune confirmation officielle n’a encore été donnée quant à la cause exacte de l’incendie. Une enquête a été ouverte par le parquet afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes du drame et déterminer les éventuelles responsabilités.