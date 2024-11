Casablanca: impressionnant incendie dans la Tour Atlas, sur l’avenue des FAR

Ce jeudi 7 novembre, vers 6h30, un incendie s’est déclaré au 12ème étage de la Tour Atlas, célèbre bâtiment de Casablanca, situé sur l’avenue des Forces armées royales (FAR), à proximité de l’Hôtel Farah, du siège de RMA Watanya et de la gare Casa Port. Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus et ont réussi à maîtriser le feu aux alentours de 9h00.

«L’incendie a touché un appartement utilisé pour le stockage d’archives d’une compagnie d’assurance», précise une personne employée dans cet immeuble de 20 étages, qui accueille des dizaines d’entreprises. Bien que l’appartement, orienté vers l’avenue des FAR, ait été endommagé, aucun blessé n’est à déplorer, les personnes travaillant dans la Tour Atlas n’étant pas encore arrivées sur les lieux lorsque le feu s’est déclaré. L’intervention rapide des pompiers a également permis de contenir l’incendie et d’éviter sa propagation aux locaux adjacents.

À l’heure où nous mettions en ligne, la vie avait repris son cours normal au sein de la tour. Toutefois, par mesure de sécurité, les employés et collaborateurs des entreprises installées au 12ème étage de l’immeuble n’ont toujours pas été autorisés à rejoindre leurs bureaux.

Un incendie s'est déclaré ce jeudi 7 novembre au 12ème étage de la Tour Atlas de Casablanca. (S.Bouchrit/Le360)

La Tour Atlas est une structure emblématique du quartier des affaires de Casablanca. Cette tour de verre brun se compose exclusivement de bureaux, et doit son plan à l’architecte Mourad Ben Embarek, qui compte également parmi ses réalisations le Technopark de Casablanca et l’aéroport Mohammed V de la même ville.