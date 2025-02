Un incendie ravage une usine textile à Tanger

Un incendie s’est déclaré en début de matinée dans une usine textile, dont on ignore pour l’heure les causes exactes. Les flammes ont rapidement gagné en intensité, détruisant une grande partie des machines et des équipements de production.

Un incendie s’est déclaré, mercredi 19 février, dans une usine textile dans la zone industrielle Al Majd-Aouama, à Tanger. (S.Kadry/Le360)

Les autorités locales, sous la supervision du parquet, ont ouvert une enquête pour déterminer avec précision l’origine de cet incendie et évaluer les responsabilités éventuelles.

(Développement suivra)