Laâyoune: un incendie ravage près de 3 hectares d’herbes sèches, aucune victime à déplorer

Un incendie a nécessité, mercredi soir, d’importants moyens d’intervention dans le quartier Souk Zaj, à Laâyoune. Le feu s’est déclaré dans la zone de Laâyoune-sud, à proximité immédiate de la rive sud de l’oued Sakia El Hamra, quelques instants avant le Ftour. Attisées par la présence d’herbes sèches et par des rafales de vent, les flammes se sont rapidement propagées, ravageant une superficie estimée à près de trois hectares.

D’après les constatations effectuées sur place par notre équipe, les éléments de la protection civile sont intervenus rapidement pour maîtriser l’incendie. L’opération s’est déroulée en coordination avec les autorités locales, qui ont mobilisé d’importants moyens afin d’éviter la propagation des flammes vers les habitations situées à proximité de l’oued.

Les opérations d’extinction ont été suivies de près par Abdesslam Bekrat, wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, en présence du préfet de police de Laâyoune, Hassan Abou Dahab, ainsi que de Moulay Hamdi Ould Errachid, président du conseil communal. Des éléments des forces auxiliaires et des agents d’autorité étaient également mobilisés sur les lieux afin d’appuyer les équipes d’intervention et de sécuriser le périmètre.

Pour les habitants du quartier, la scène a été particulièrement éprouvante. «La panique s’est rapidement installée», raconte Aziza El Mejjati, témoin de l’incendie. Selon elle, plusieurs familles vivant à proximité de l’oued ont préféré quitter temporairement leurs habitations et se réfugier plus loin par crainte d’une propagation rapide des flammes. «L’intervention rapide des autorité a permis d’éviter le pire», affirme-t-elle, soulignant que l’incendie n’a finalement causé ni pertes humaines ni dégâts matériels.

Les rafales de vent et la forte présence de végétation sèche ont favorisé l’embrasement rapide de la zone, rendant les opérations d’extinction particulièrement délicates. Après plusieurs heures de mobilisation, les équipes de secours sont finalement parvenues à circonscrire puis à éteindre complètement le feu.

Une fois la situation maîtrisée, les équipes relevant de la commune ont entamé une vaste opération de nettoyage autour de l’oued. Cette intervention a consisté notamment à couper et à retirer les plantes parasites et les broussailles accumulées dans la zone, dans le but de réduire les risques de nouveaux incendies.