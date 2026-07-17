Menace acridienne: la région du Souss totalement débarrassée du criquet saharien

Le directeur régional de l’Agriculture dans la région de Souss-Massa, K. Noureddine, a annoncé l’éradication totale de toutes les poches de criquets sahariens ayant envahi, depuis plusieurs semaines, les terres agricoles de la région. «Cette bonne nouvelle a été annoncée en présence des professionnels du secteur agricole, des agriculteurs et des membres des coopératives de la région, lors d’une réunion spéciale tenue à la Chambre régionale de l’agriculture à Agadir», indique le quotidien Al Akhbar du 18 et 19 juillet.

Le directeur régional de l’Agriculture a précisé que 71.000 hectares de terres agricoles ont été traités dans les provinces de Tata, Tiznit, Chtouka Aït Baha, Taroudant et Agadir-Ida Outanane. Parmi ces superficies, 33.000 hectares ont été traités grâce aux interventions des avions de la Gendarmerie royale et des Forces Armées Royales, tandis que 38.000 hectares ont été traités par voie terrestre, avec l’utilisation d’une cinquantaine de véhicules tout-terrain spécialement équipés d’engins d’épandage pour les terres agricoles et les arbres fruitiers.

Cette opération d’envergure a été menée quotidiennement et sans relâche depuis la détection du premier essaim de criquets sahariens dans les zones précitées. Cette réaction rapide et bien coordonnée face à ce péril acridien a permis de sauver de nombreuses terres et exploitations agricoles de la région, au grand soulagement des agriculteurs, dont l’essentiel des biens a été préservé. Ce fléau a certes causé des dégâts dans certaines localités, mais ceux-ci restent minimes comparés aux précédentes invasions de criquets dans la région. Le mérite revient à la vigilance constante des services concernés ainsi qu’à la rapidité et à l’efficacité de leur intervention.

Malgré cette éradication totale du criquet saharien dans la région du Souss, la vigilance reste de mise. En effet, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) avait mis en garde, en mai dernier, contre un risque important d’invasion acridienne dans le sud du Maroc, où des essaims se reconstituent régulièrement et menacent les zones agricoles qui s’étendent de Tan-Tan jusqu’au nord d’Agadir.