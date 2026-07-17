Info360. Nouveau record de consommation d’électricité au Maroc

Le lundi 6 juillet à 21h30, en pleine période de canicule, un pic de 8,4 gigawatts (GW) a été atteint. Il s’agit d’une progression de près de 10,8% par rapport au jour homologue de l’année précédente, le lundi 7 juillet 2025. Cette méthode de comparaison, basée sur un jour similaire dans le calendrier et de même nature, un lundi, permet de tenir compte des variations liées aux habitudes de consommation, fortement influencées par les rythmes hebdomadaires, l’activité économique et la saisonnalité. À noter que la température enregistrée ce 6 juillet était supérieure de 6 degrés Celsius à celle du jour de référence en 2025.

Ce niveau de consommation constitue un record absolu, dépassant la pointe maximale enregistrée jusque-là, le 13 août 2025, qui s’établissait à 8 GW. L’augmentation est ainsi de 5,1% par rapport au précédent sommet.

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Cette envolée s’explique essentiellement par le recours intensif aux équipements de rafraîchissement dans les foyers et les entreprises, conséquence directe de la hausse des températures. Malgré cette pression accrue sur le réseau, aucun incident ni mesure de limitation n’ont été enregistrés. L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), garant de la sécurité d’approvisionnement à l’échelle nationale, a su mobiliser les capacités nécessaires pour répondre à cette demande exceptionnelle.

Ce pic pourrait être de nouveau égalé, voire légèrement dépassé, dans les prochaines semaines si le Maroc connaît un nouvel épisode de canicule comparable à celui de début juillet. Traditionnellement, les pics de consommation sont observés vers la fin du mois de juillet. En août, la demande tend généralement à se stabiliser, voire à reculer, sous l’effet du ralentissement de l’activité industrielle lié aux congés estivaux. La consommation se concentre alors davantage sur les usages résidentiels et le secteur touristique, notamment l’hôtellerie.