Voici pourquoi les températures vont dépasser les normales de 10°C dans certaines régions

Selon la Direction générale de la météorologie, la vague de chaleur que connaît le Maroc actuellement résulte de «la convergence de plusieurs facteurs météorologiques», au premier rang desquels la DGM cite «l’activité de la dépression thermique saharienne et son extension vers le Nord, ce qui entraîne la remontée de masses d’air chaud et sec depuis le Sahara en direction des régions intérieures», à savoir le chergui.

À cela s’ajoute, explique la DGM, «le positionnement d’un anticyclone puissant dans les couches supérieures de l’atmosphère», surnommé «dôme de chaleur», qui «agit comme un couvercle piégeant l’air chaud et neutralisant l’influence des courants atlantiques tempérés». Résultat: des températures dépassant les normales saisonnières de 3 à 10°C.

Cette configuration météorologique est également liée à la vague de chaleur qui frappe l’Europe. La DGM précise que «les mêmes masses d’air chaud s’étendent depuis le nord-ouest de l’Afrique vers le bassin méditerranéen, puis la péninsule ibérique et le sud et l’ouest de l’Europe», affectant l’Espagne, le Portugal, la France et l’Italie.

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En traversant la Méditerranée, ces masses d’air «se chargent d’humidité, ce qui intensifie la sensation thermique et rend leur impact plus prononcé qu’au Maroc, où l’air reste plus sec». La persistance du dôme de chaleur, l’absence de nuages et la longueur des journées estivales «aggravent la situation dans des régions qui n’ont pas l’habitude d’enregistrer des températures aussi élevées sur des périodes prolongées», souligne la même source.

La DGM prévoit la poursuite de cette vague tout au long de la semaine, en raison du «maintien de l’anticyclone dans les couches supérieures de l’atmosphère». Les températures oscilleront entre 40 et 45° dans plusieurs zones intérieures et méridionales, notamment le Souss intérieur, le Sud-Est, les provinces du Sud ainsi que les plaines intérieures du nord et du centre du pays, comme Tadla, les Rehamna, le Saiss et le Chaouia.

Face à cette situation, la DGM appelle à s’hydrater régulièrement, éviter l’exposition directe au soleil aux heures de pointe et rester dans des espaces ombragés ou bien ventilés, en portant «une attention particulière aux enfants, aux personnes âgées et aux malades chroniques».

La DGM recommande également d’éviter tout comportement susceptible de provoquer des incendies et de suivre les bulletins météorologiques pour rester informé de l’évolution de la situation.