Canicule: opération fraîcheur XXL pour les animaux du zoo de Rabat

En période de canicule, le parc zoologique de Rabat redouble d’efforts afin de préserver le bien-être de ses quelque 2.000 animaux. (Y.Mannan/Le360)

En période de canicule, le parc zoologique de Rabat redouble d’efforts afin de préserver le bien-être de ses quelque 2.000 animaux. Chaque été, l’établissement met en œuvre un dispositif spécial pour contrer les fortes chaleurs: rafraîchissements glacés, douches quotidiennes et soins adaptés.

Comme les humains, les animaux souffrent de la chaleur extrême et ont besoin d’une hydratation importante. Fruits congelés pour les singes et les oiseaux, viandes glacées pour les lions de l’Atlas et les tigres: le menu change selon les jours, mais l’objectif reste le même — aider les pensionnaires à mieux supporter les températures élevées.

Nous avons pu vivre ces instants rafraîchissants aux côtés des soigneurs. Sous la supervision de Walid Zeqaqui, technicien en chef, tigres et éléphants savourent de longues douches, visiblement appréciées. «Cette année, nous avons renforcé le dispositif pour mieux faire face aux fortes chaleurs», confie-t-il.

Dirigé par Salma Slimani, le zoo de Rabat est le plus grand du Royaume. Spécialisé dans la faune marocaine, saharienne et africaine, il abrite 190 espèces dans des écosystèmes reconstitués allant de la savane aux montagnes de l’Atlas, en passant par le désert, la forêt tropicale et les zones humides.

