Le Jardin zoologique de Rabat rejoint l’Association internationale des parcs d’attractions

Le Jardin zoologique de Rabat annonce son adhésion officielle à l’International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA), la principale organisation mondiale regroupant plus de 8.000 acteurs du secteur du divertissement et des loisirs.

Cette adhésion représente une étape majeure dans la stratégie de développement du jardin, qui vise à aligner ses pratiques de gestion animale et son expérience visiteur sur les standards internationaux les plus exigeants.

Elle permettra également au parc de s’intégrer à un réseau mondial de professionnels, notamment dans les domaines de la conservation des espèces menacées, de l’éducation à l’environnement et des loisirs en plein air.

Lire aussi : Avec le nouveau-né Azaghar, le zoo de Rabat héberge désormais 40 lions de l’Atlas

En outre, cette affiliation contribuera à renforcer la dynamique de digitalisation du jardin zoologique, tant sur le plan de la santé animale et du suivi vétérinaire, que dans la diversification des services proposés aux visiteurs.

Cette décision fait suite à la visite récente d’une délégation de l’association au Maroc, au cours de laquelle le parc zoologique a été identifié comme un acteur clé du secteur des attractions en Afrique du Nord.

Inauguré en 2012, le Jardin zoologique national de Rabat est une institution de référence en matière de conservation de la faune marocaine et africaine. Il abrite plus de 2.000 animaux répartis en 170 espèces, et propose une immersion dans cinq écosystèmes emblématiques: les montagnes de l’Atlas, la savane, le désert, la forêt tropicale et les zones humides.

Avec plus de 600.000 visiteurs par an, ce jardin s’impose comme l’une des principales attractions culturelles et éducatives du Maroc.