Zoo de Rabat: naissance d’un lionceau qui sera présenté le 20 octobre

Le Jardin zoologique de Rabat a vu la naissance d’un lionceau en août dernier, marquant une avancée significative dans les efforts de conservation du lion de l’Atlas, une espèce déclarée éteinte à l’état sauvage depuis le début du 20ème siècle. Le nouveau-né est actuellement sous l’observation des équipes zootechniques, bénéficiant d’un suivi vétérinaire rigoureux et de soins spécifiques.

«Cette naissance est une première depuis la formation d’un nouveau groupe de lions de l’Atlas en 2022. Elle est le fruit du programme de conservation de cette espèce endémique et emblématique du patrimoine animal marocain», souligne le communiqué diffusé par le Jardin zoologique de Rabat.

Le Maroc, reconnu pour sa biodiversité unique et la richesse de sa faune et de sa flore, est actuellement le seul pays à préserver des lions de l’Atlas. Le zoo de Rabat abrite la plus grande population au monde de cette espèce, avec des effectifs variant entre 30 et 40 individus selon les années.

À travers son programme de conservation, le Jardin zoologique s’engage «à maintenir un noyau fondateur de cette espèce, en favorisant une reproduction régulière et contrôlée, ainsi qu’une gestion équilibrée garantissant les conditions de bien-être animal. L’objectif ultime est d’assurer la diversité génétique indispensable à la survie de cette population sur le long terme», poursuit le communiqué.

Des ateliers de sensibilisation sont prévus durant les prochaines vacances scolaires, afin de sensibiliser les visiteurs à l’importance de la protection des espèces menacées et des écosystèmes fragiles. «Ces initiatives visent aussi à rappeler l’histoire des lions de l’Atlas et à valoriser de cet héritage pour les générations actuelles et futures», conclut le communiqué.