Le Parc zoologique de Rabat célèbre les premières naissances de poussins de l’ibis chauve

Ce même zoo a également fêté la naissance d’un lionceau de l’Atlas, le 33ème membre de cette espèce vivant en captivité. «Espèce déclarée en voie de disparition, des couples de l’ibis chauve viennent de féconder et de donner une trentaine de poussins en permettant à notre jardin zoologique de devenir le premier endroit de reproduction de cette espèce au Maroc et ailleurs», s’est félicitée Salma Slimani, directrice générale déléguée du parc zoologique, dans un entretien avec Le360.

Cachant mal sa satisfaction, la directrice a exprimé la fierté du personnel de son établissement d’avoir réussi la prouesse de reproduction de l’ibis chauve qui a disparu de la terre. Les efforts du jardin zoologique ne s’arrêtent pas là, continue Salma Slimani qui nous livre une exclusivité: la naissance d’un lionceau de l’Atlas.

«En mai dernier, une lionne de l’Atlas a donné naissance à un lionceau, un heureux évènement que nous n’avons pas encore annoncé officiellement», a-t-elle déclaré avant de nous autoriser à prendre des images du nouveau-né qui se trouve dans un état de santé excellent.

Il existe deux espèces de lions dans le monde: le lion asiatique et le lion africain. Le lion de l’Atlas de Barbarie est la grande sous-espèce du lion africain. On le reconnait à sa force et à sa crinière très épaisse et sombre. Le Parc zoologique de Rabat préserve la plus grande collection des lions de l’Atlas, espèce éteinte de la nature au début du siècle (dernier lion aperçu à Tizi n’Tichka en 1942). Dans le zoo de Rabat, vivent actuellement 33 lions de l’Atlas en captivité, soit la plus grande population de cette espèce dans le monde vivant en captivité.

Outre les naissances de l’ibis chauve et du lionceau de l’Atlas, d’autres sont à comptabilisées: un petit du mammifère carnivore dit genette vient de naître, ainsi que les naissances de deux singes magots, une espèce qui se reproduit également dans des réserves de l’Atlas, près des montagnes d’Ifrane.

Le Parc zoologique de Rabat abrite actuellement un total de 1.800 animaux et oiseaux relevant de 180 espèces. «Tous ces animaux vivent dans un état de santé satisfaisant», a expliqué de son côté Walid Zagaki, technicien chargé des animaux carnivores. Il faut rappeler que le jardin zoologique de Rabat accueille annuellement de nombreux touristes nationaux et étrangers devenant l’une des premières destinations touristiques des visiteurs étrangers dans la capitale marocaine.