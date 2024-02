Casablanca: lancement du processus de désignation d’un gestionnaire délégué pour le zoo de Aïn Sebaâ

Le conseil de la ville de Casablanca vient de publier le dossier de préqualification pour la gestion déléguée du Parc zoologique de Aïn Sebaâ pour une période de 10 ans. Le document comporte un cahier des charges qui définit l’ensemble des tâches qui seront confiées au futur gestionnaire.

Celles-ci comprennent l’importation et le transport des animaux, l’approvisionnement en aliments et l’application stricte des mesures sanitaires et vétérinaires, ainsi que le maintien dans un bon état des installations du parc. Elles incluent également une participation à des missions de conservation et de développement du patrimoine immobilier du parc zoologique.

Le document précise également les missions relatives à la conservation et à la recherche sur la biodiversité. Le délégataire devra ainsi mettre en œuvre des programmes de reproduction en captivité des espèces vulnérables ou menacées d’extinction, assurer l’enrichissement, la diversification et la variabilité génétique au sein des populations captives du parc, et développer des programmes de formation et d’éducation relatifs à la sensibilisation du public et à la protection de l’environnement et de la faune sauvage.

Le futur gestionnaire aura aussi pour mission de garantir la sécurité des personnes, et des animaux, les infrastructures et les matériels du parc. Il devra assurer l’exploitation des activités ludiques et de loisirs et de toutes les activités complémentaires de nature commerciale à l’intérieur du parc (activités pédagogiques, touristiques, kiosques et restauration, parking, espaces de jeu pour enfants, animations, etc...).

Créé il y a 80 ans, le Parc zoologique de Aïn Sebaâ a été réaménagé pour couvrir trois aires géographiques représentant l’Afrique, l’Asie et l’Amérique, avec une collection animalière de plus de 45 espèces, une ferme pédagogique, deux grands espaces de pique-nique, un restaurant, une boutique et deux kiosques.