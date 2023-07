Casablanca: le dossier du Zoo de Aïn Sebaâ atterrit au Parlement

Prévue initialement pour 2017, la réouverture du parc Zoologique de Aïn Sebaâ, à Casablanca, revêt depuis des allures de mirage. Ce retard prolongé a fait réagir Anouar Sabri, député parlementaire du Rassemblement national des indépendants (RNI, majorité), qui a adressé à ce propos une question écrite au ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

«C’est un patrimoine casablancais qui a connu une longue phase de décrépitude avant sa fermeture en 2014. La réouverture de cet espace, qui fait partie de la mémoire collective des Casablancais, était prévue juste après sa rénovation en 2017. Mais jusqu’à présent, il n’en est toujours rien», s’interroge l’élu dans son texte.

Lire aussi : Casablanca: le zoo est prêt, les animaux ne sont pas encore là

«Le retard de l’acquisition d’animaux, et l’inscription du Maroc sur une liste d’attente par une association internationale chargée des animaux, prolonge l’attente, mettant en danger l’infrastructure du parc zoologique, et ce, en raison de sa sous-utilisation et de l’absence de tout entretien», poursuit-il.

Un budget de 250 millions de dirhams

Il convient de préciser qu’un budget de 250 millions de dirhams avait été alloué au réaménagement du Parc zoologique de Aïn Sebaâ, financé par le ministère de l’Intérieur (à raison de 130 millions de dirhams), le Conseil de la Ville (80 millions de dirhams) et le Conseil de la région de Casablanca-Settat (40 millions de dirhams). La Commune va, quant à elle, dédier une enveloppe annuelle de 10 millions de dirhams pour l’entretien du zoo, qui abritera en tout 45 espèces animales.

Pour rappel, l’arrêté fiscal adopté le 22 février 2023 par le Conseil de la ville de Casablanca avait déjà fixé les droits d’accès au Parc zoologique. Ils seront de 50 dirhams pour les adultes et de 30 dirhams pour les enfants de moins de 12 ans. Les groupes d’écoliers bénéficieront d’un tarif spécial de 10 dirhams par élève, alors que les familles comptant un seul enfant n’auront à payer que 120 dirhams.