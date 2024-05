Espèces en danger: en trois mois, le zoo de Rabat a enregistré plus de 70 naissances

Le Jardin zoologique national de Rabat (JZN) a annoncé la naissance de plus de 70 animaux d’espèces endémiques marocaines et africaines lors du premier trimestre de 2024.

Ces espèces sont classées par l’Unité internationale pour la conservation de la nature (UICN), en danger critique comme c’est le cas pour l’addax, ou en danger pour l’ibis chauve, ou vulnérables comme les mouflons à manchettes et les gazelles dorcas, indique la JZN dans un communiqué.

Bébé mouflon à manchettes.

La même source note que ce jardin zoologique abrite plus de 1.800 animaux représentant près de 180 espèces et œuvre sur plus de 22 programmes de conservation des espèces endémiques rares et menacées d’extinction. 8 de ces espèces font l’objet d’un programme de réintroduction afin qu’elles réintègrent leur habitat naturel, parmi lesquelles 5 espèces éteintes à l’état sauvage au Maroc, poursuit-elle.

«Cette gestion avisée de la collection animale, associée à une planification rigoureuse notamment par le renouvellement des mâles reproducteurs et par la constitution de noyaux fondateurs, permet d’avoir un impact positif sur la reproduction et sur l’augmentation des effectifs des animaux», souligne le JZN.

L’objectif final étant, explique-t-il, de constituer des populations viables sur le long terme permettant le renforcement de la collection animale et partant, des réintroductions de certains groupes dans leurs habitats naturels d’origine.

À rappeler que le Maroc est le deuxième pays du pourtour méditerranéen en termes de biodiversité après la Turquie.