Casablanca: Dream Village remporte le contrat de gestion du Parc zoologique Aïn Sebaâ

On connaît désormais l’identité du gestionnaire du Parc zoologique Aïn Sebaâ à Casablanca. Dream village, société propriétaire du village écologique situé dans la préfecture de Mohammedia, va se charger de la gestion déléguée. Dans un communiqué, le Conseil de la ville de Casablanca signale que la sélection de l’opérateur a eu lieu le 19 mars. En tout, trois sociétés étaient en lice et c’est Dream Village qui a finalement été choisie.

Cependant, aucune date n’a été annoncée pour l’ouverture tant attendue du zoo casablancais. «Alors que nous continuons à progresser vers l’ouverture tant attendue du zoo, nous tenons à informer les Casablancais des avancées significatives dans le processus de préparation», se contente d’affirmer le département de communication de Nabila Rmili, maire de Casablanca.

Lire aussi : Casablanca: le dossier du Zoo de Aïn Sebaâ atterrit au Parlement

La sélection du gestionnaire délégué, qui a pour mission, outre l’entretien du patrimoine animalier et la mise en œuvre des programmes de conservation, de développement des activités ludiques, de loisirs et d’animation, ainsi que le déploiement de programmes de formation et d’éducation relatifs à l’environnement, annonce le début effectif des démarches nécessaires pour la livraison des équipements complémentaires et l’arrivée des animaux.

Après l’installation des pensionnaires du zoo, une période d’adaptation sera nécessaire, ce qui permettra également d’effectuer les tests requis de sécurité et de bien-être animal.

Trois aires géographiques, 45 espèces animales

Avec une superficie de 13 hectares, dont 10 hectares réservés aux animaux et 3 hectares pour des installations de loisirs, le parc accueillera environ 45 espèces animales, représentant une diversité de la faune mondiale.

Le projet comprend désormais trois aires géographiques représentant l’Afrique, l’Asie et l’Amérique, une collection animalière de plus de 50 espèces, une ferme pédagogique, une clinique vétérinaire, deux grands espaces de pique-nique, un restaurant, ainsi qu’une boutique et des kiosques.