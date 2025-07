Safari by Train, l’offre de l’ONCF et du zoo de Rabat pour voyager écolo et se rapprocher de la nature.

Allier voyage en train et découverte de la biodiversité, c’est l’objectif de l’offre conjointe lancée par l’ONCF et le Jardin zoologique national de Rabat. Baptisée «Safari by Train», cette initiative permet aux voyageurs de bénéficier de réductions allant jusqu’à 40% sur le prix d’entrée au zoo, sur simple présentation d’un billet ou d’une carte d’abonnement de train.

Cette nouvelle formule se veut à la fois éco-responsable et inclusive, en facilitant l’accès à un site emblématique de la capitale pour les familles, étudiants, groupes scolaires et touristes. L’offre est valable pour tout billet de train ONCF daté de moins de 15 jours, en provenance de l’ensemble des régions du Royaume, à destination des gares de Rabat, Salé ou Témara.

Un partenariat pour une mobilité durable et accessible

Selon un communiqué conjoint, cette initiative vise à «promouvoir une mobilité durable et une valorisation du patrimoine naturel et animalier du Royaume». Elle incarne également la volonté des deux partenaires de proposer une expérience enrichie, combinant le confort du voyage en train à l’immersion dans la faune et la flore marocaines et africaines.

Les réductions sont applicables à toutes les catégories de billets d’entrée, y compris les formules «Familles» et «Découvertes». En somme, ce partenariat ambitionne de faire de la découverte de la nature une expérience accessible à tous, tout en encourageant des modes de déplacement respectueux de l’environnement.