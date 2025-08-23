Société

Canicule: les piscines de Tafoughalt prises d’assaut par les familles

Une piscine à Tafoughalt. (M.Chellay/Le360)

Par Mohammed Chellay
Le 23/08/2025 à 16h00

VidéoAlors que la chaleur accable les villes et les plages bondées de l’été, de nombreux vacanciers choisissent les piscines et la verdure de Tafoughalt pour se rafraîchir en toute tranquillité. Témoignages.

Les cris d’enfants et les éclats de rire résonnent autour des bassins de Tafoughalt. «Beaucoup viennent ici pour se rafraîchir. Ils viennent en famille, surtout pour fuir le monde et le bruit des plages», explique Ahmed, propriétaire d’une piscine. À quelques mètres, des familles étalent leurs serviettes, profitant d’une baignade paisible dans une ambiance montagnarde.

«C’est ma première visite à Tafoughalt et je suis agréablement surpris. Ici, l’air est plus pur, on respire enfin, et la fraîcheur offre un contraste saisissant avec la fournaise urbaine», confie un touriste émerveillé.

Le succès de Tafoughalt tient autant à son offre gastronomique qu’à ses attraits touristiques. Tajines fumants dégustés sur les terrasses d’auberges, randonnées au cœur de la forêt ou piscines nichées au pied des montagnes... L’expérience séduit les visiteurs, comme en témoigne Ahmed.

Mais le chemin reste encore long. Malgré des infrastructures en nette amélioration, la région souffre d’un déficit de visibilité et de moyens, surtout face à des destinations phares déjà bien établies.

