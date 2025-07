Tafoughalt: la perle des montagnes de l’Oriental marocain, entre nature, histoire et gastronomie

Entre forêts verdoyantes, grottes préhistoriques et cuisine locale savoureuse, Tafoghalt offre une escapade authentique pour les amoureux de calme, de nature et de découvertes.

Au cœur de la chaîne montagneuse de Beni Snassen, à environ 850 mètres d’altitude, le village de Tafoughalt s’impose comme une destination touristique unique en son genre.

Située entre Berkane, Oujda et Saïdia, Tafoughalt est un refuge de calme et de sérénité, loin du tumulte des villes. «Pour moi, Tafoughalt est une magnifique région montagneuse, calme et paisible. Je fais partie de ceux qui préfèrent fuir les embouteillages et le stress urbain pour profiter d’un environnement naturel. C’est donc un choix tout à fait judicieux», nous confie un touriste local.

Ses multiples atouts touristiques lui permettent d’attirer différents profils de visiteurs. Sa nature montagneuse époustouflante en fait un paradis pour les amateurs d’aventure et de sports de plein air: escalade, randonnées à vélo ou longues balades à pied au cœur de forêts de pins, de chênes et de genévriers sont au programme.

Mais la nature n’est pas le seul attrait de cette région. Tafoughalt est également ancrée dans l’histoire. Cette localité parmi les plus anciennes de l’Oriental abrite notamment la grotte des pigeons, connue aussi sous son nom amazigh de «ifri ounghar», l’un de ses sites archéologiques les plus emblématiques.

Les fouilles, entamées en 1951, y ont révélé des trésors archéologiques importants: squelettes, outils en pierre, bijoux... Ces découvertes témoignent de la présence humaine ancienne dans la région. C’est dans cette grotte qu’ont également été retrouvés les plus anciens gènes de l’Homme de Tafoughalt, l’Homo sapiens africain vieux de 15.000 ans.

À proximité se trouve aussi la grotte du chameau, nommée ainsi en raison de sa forme qui rappelle la bosse d’un dromadaire. Ce site, classé patrimoine national, abrite également une réserve naturelle dédiée à la protection du cerf de l’Atlas, une espèce menacée d’extinction, ajoutant ainsi une dimension écologique importante à l’attrait touristique de la région.

Côté gastronomie, Tafoughalt offre à ses visiteurs une expérience culinaire authentique. Les restaurants locaux sont réputés pour leurs délicieux tajines et leurs grillades préparés avec de la viande locale. «Les gens viennent à Tafoughalt pour sa nature, ses paysages magnifiques et surtout ses tajines savoureux à la viande du terroir. Nous accueillons tout le monde pour passer un week-end agréable et profiter de ce que nous offrons», souligne un restaurateur local.