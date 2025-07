Tourisme: plus de 8,9 millions d’arrivées à fin juin

Entre janvier et juin 2025, quelque 8,9 millions de touristes ont visité le Maroc, soit une progression de 19% par rapport à la même période en 2024. Selon le ministère du Tourisme, cette croissance représente un gain de 1,4 million de visiteurs.

Le mois de juin a particulièrement tiré la croissance, avec 1,7 million d’arrivées, en hausse de 11% par rapport à juin 2024. Il s’agit du meilleur mois de juin jamais enregistré, un indicateur positif à l’amorce de la saison estivale, traditionnellement marquée par un pic d’activité.

Du côté des professionnels, les perspectives sont jugées favorables. «La saison estivale 2025 démarre sous de très bons auspices ici à Marrakech. Après un printemps déjà encourageant, nous constatons une nette accélération des réservations depuis la mi-mai. La clientèle est très diversifiée cette année», indique un opérateur local.

Le constat est similaire dans d’autres régions clés, notamment dans le Nord, où les professionnels tablent également sur une saison estivale positive. «Nous espérons atteindre un taux de remplissage moyen de 70 à 75% cet été, ce qui égalerait, voire dépasserait, les résultats de 2024», note Rkia Alaoui, présidente du Conseil régional du tourisme de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Pour soutenir cette croissance, deux axes sont jugés prioritaires pour le second semestre. Il s’agit du renforcement de la connectivité aérienne et de l’élargissement de l’offre d’hébergement et d’animation, selon Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et l’Économie sociale et solidaire.

À mi-parcours, le Maroc peut se féliciter de résultats solides, fruits d’une stratégie touristique affirmée. L’été 2025 s’annonce comme un tournant décisif pour consolider cette dynamique. Reste à transformer l’essai sur la durée, en misant sur la qualité et la diversification.