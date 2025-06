Tourisme. Fès-Meknès veut étoffer son offre aérienne pour gagner en visibilité

Alors que Fès-Meknès enregistre une dynamique touristique soutenue, son président du Conseil régional du tourisme, Ahmed Sentissi, souligne sans détour le principal frein au développement: la connectivité aérienne. «Malgré des atouts multiples et une stratégie de promotion volontariste, le décollage complet de la région sur les marchés internationaux dépendra d’une réponse structurelle à ce maillon faible», estime-t-il.

«L’extension de l’aéroport de Fès-Saïss est en cours, mais un aéroport agrandi sans liaisons aériennes adéquates n’aura que peu d’impact», estime Ahmed Sentissi. Le constat est sans équivoque: si les arrivées touristiques ont fortement progressé au premier semestre 2025, la fragilité de l’offre aérienne empêche la région de capter son plein potentiel, notamment en basse saison.

Les efforts sont en cours, avec une stratégie pluriannuelle et des négociations ouvertes avec plusieurs compagnies, nous apprend-il. Des accords ont d’ores et déjà été signés avec cinq aéroports français par exemple, mais pour atteindre une masse critique, la région vise également d’autres marchés, comme l’Allemagne, l’Espagne, la Corée et le Royaume-Uni, poursuit notre interlocuteur.

Le bilan de la haute saison, qui s’est achevée en mai, est porteur d’optimisme. Avec une augmentation significative des arrivées et des nuitées sur les six premiers mois de l’année, la région commence à renforcer son positionnement compétitif dans le secteur touristique. De plus, la transition vers la basse saison, amorcée à partir du 15 juin, s’accompagne désormais d’une stratégie d’animation ciblée sur les segments de niche: tourisme culturel, écotourisme, bien-être et événementiel.

Shining Fès à la rescousse

La stratégie de promotion baptisée «Shining Fès», tout juste lancée en partenariat avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT), vise à positionner toute la région comme une destination phare sur les marchés internationaux, se réjouit Ahmed Sentissi. Il s’agit d’un plan de relance qui s’articule autour d’un ensemble d’initiatives à fort potentiel médiatique et commercial. La programmation prévoyait notamment la diffusion d’un documentaire gastronomique sur la cuisine fassie, coproduit avec TV5 Monde, mettant en valeur la richesse culinaire de la médina en lien direct avec l’identité patrimoniale de la ville.

Un deuxième documentaire, intitulé «Les artisans du Maroc» et porté par France 5, TV5 et Ushuaïa, mettra à l’honneur les savoir-faire ancestraux de la région, tandis que la série Minute Voyage, diffusée sur M6, braquera ses projecteurs sur Fès et Meknès.

@minutevoyage 🇲🇦 Meknès, ville impériale située à seulement une heure de route de Fès 🚗 On vous conseille de visiter ces deux villes lors d'un même séjour. Une ville en pleine mutation avec de magnifiques travaux de restauration pour préserver les vestiges du passé... et ils sont nombreux ! 🤳🏻 Médina classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 🕌 Porte Bab Mansour qui est l'une des plus impressionnantes du Maroc. 🌶️Le marché place El-Hedim qui vous fait oublier le temps ✨ Le mausolée du sultan Moulay Ismaïl, grand bâtisseur de Meknès qui en fit la capitale du Maroc 🪕Le musée Dar Jamaï : pépite ! qu'on n'a pas pu filmé mais qui est prodigieux, à visiter absolument !🍾 ➡️ Bref un petit aperçu de ces joyaux préservés ici 🙌 Maroc #meknes #marocco #villeimperiale #agdal #damaskinerie #fes ♬ son original - Minute Voyage

Sur le marché britannique, la BBC consacrera un épisode de Clive Myrie’s African Adventure à Fès. Par ailleurs, une page dédiée à la destination sera créée sur le site Travelzoo, accompagnée d’offres exclusives promues par les tours opérateurs partenaires, entre avril 2025 et avril 2026.

Sur le volet commercial, deux campagnes d’envergure seront lancées en France en partenariat avec Carrefour Voyages et Havas Voyages, autour du triptyque gastronomie, terroir et artisanat. En parallèle, Fès accueillera un workshop exclusif avec Voyage Privé, plateforme leader de la vente privée premium, et participera au salon Travel Connect en Espagne, facilitant les connexions directes entre les professionnels de la distribution et la destination.

Un programme complet de webinaires, formations en ligne et modules e-learning, dont un module dédié à Fès-Meknès, viendra renforcer les compétences des réseaux de vente internationaux. Cette stratégie bénéficiera également du renfort d’une campagne d’influence incluant des voyages de presse, des accueils d’influenceurs et de créateurs de contenu issus des marchés clés, notamment la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni. Ce rayonnement contribue ainsi à renforcer l’attractivité de la région, dont la visibilité croissante sur les moteurs de recherche internationaux en 2025 témoigne de l’impact concret des actions digitales et événementielles déployées ces dernières années.

Visibilité médiatique et relais d’influence: une stratégie à plusieurs niveaux

Le président du Conseil régional du tourisme dans la région de Fès-Meknès ajoute, par ailleurs, que la couverture médiatique internationale s’est récemment étoffée: reportages sur TF1, France 2, M6, TV5 Monde, mais aussi des articles spécialisés dans la presse britannique et la presse lifestyle coréenne. L’invitation d’influenceurs en provenance d’Asie, notamment de Corée, ainsi que la production d’un court-métrage sur la région confirment son attractivité sur de nouveaux marchés.

«Cette visibilité s’accompagne d’un travail stratégique B2B à travers des workshops avec des professionnels néerlandais, belges, portugais, espagnols et allemands. Plusieurs accords de coopération ont été signés, notamment avec la Fédération andalouse représentant 1.600 agences de voyages», note Ahmed Sentissi.

Ces campagnes internationales ne se limitent pas au digital. Des roadshows internationaux ont été et seront organisés en partenariat avec l’ONMT, avec pour objectif de faire rayonner la région Fès-Meknès dans les grands marchés émetteurs comme les États-Unis. Un workshop spécialement dédié à cette niche sera organisé en septembre. D’ailleurs, une campagne d’éco-tourisme centrée sur Ifrane et ses environs sera lancée dès le mois prochain, afin de capter une clientèle en quête de nature, de sport et de durabilité.

La diversification de l’offre touristique s’appuie aussi sur l’événementiel. La 4ème Coupe de Golf organisée en 2024 sera reconduite en 2025. Le Salon IFTM Top Resa à Paris a récemment mis à l’honneur la région. Et la réception du Grand Rallye du Maroc à Fès, avec plus de 40 journalistes venus des quatre coins du monde, en fait également partie. La région Fès-Meknès sera par ailleurs mise à l’honneur lors du prochain congrès de Malaga, prévu en octobre, aux côtés de celle de Ouarzazate.

Des atouts multiples: patrimoine, nature et savoir-faire

Pour Ahmed Sentissi, «Fès-Meknès dispose de nombreux atouts qui en font un territoire d’exception pour un développement touristique durable. Entre ses deux capitales impériales, ses festivals de renommée internationale, son riche patrimoine préhistorique et ses sites de géotourisme préservés, la région offre un socle solide pour construire une offre touristique à la fois authentique, diversifiée et pérenne».

Fondée au huitième siècle, Fès est considérée comme l’une des plus vastes et des mieux préservées des cités historiques du monde arabo-musulman. En octobre prochain, elle célébrera le 44ème anniversaire de son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, témoignage vivant de son rayonnement culturel et architectural.

Sa voisine Meknès, autre ville impériale façonnée par le règne du sultan Moulay Ismaïl, n’est pas en reste: ses remparts majestueux, ses greniers impressionnants et la célèbre porte Bab Mansour constituent autant de vestiges d’un passé fastueux, souligne notre interlocuteur.

Le Festival de Fès des musiques sacrées du monde attire, quant à lui, chaque année une audience internationale. À Sefrou, le Festival des cerises, classé patrimoine immatériel, reflète l’enracinement rural de la région. Meknès accueille également des manifestations musicales andalouses de haute tenue.

Cèdres centenaires, sources thermales, lacs et vallées… La région offre un cadre propice à l’écotourisme. Ifrane et Azrou, dans le Moyen Atlas, sont au cœur d’un projet de valorisation durable. Le Parc national de Tazekka, à Taza, ajoute une dimension géologique et exploratoire à l’offre naturelle. À Boulemane, des traces de dinosaures, des grottes et des sites fossilifères ouvrent des perspectives de géotourisme scientifique. Une opportunité de diversification vers un tourisme éducatif et familial.

«La région se distingue également par la richesse de ses productions agricoles à haute valeur ajoutée: plantes médicinales, miel, safran ou encore huile d’olives. Des produits du terroir mis en lumière à travers des événements phares comme le Festival du safran, véritables vitrines d’un savoir-faire local à intégrer pleinement dans les circuits touristiques. À cela s’ajoute la station thermale de Moulay Yaacoub, la plus importante du continent, actuellement au cœur d’un ambitieux plan de montée en gamme. L’objectif: positionner ce site emblématique comme une destination de référence en matière de tourisme médical et de bien-être, à l’échelle régionale et internationale», signale le président du CRT.

De plus, Fès-Meknès est mondialement connue pour son artisanat: zellige, tannerie, bois sculpté, cuivre ciselé. Ce savoir-faire millénaire est aujourd’hui soutenu par des dispositifs de formation, d’innovation et de commercialisation, avec une forte demande liée au tourisme culturel. Sans oublier la gastronomie locale qui fait la fierté de la région. Plusieurs chefs de renom, primés à l’échelle internationale, y sont installés. Des programmes de valorisation du terroir sont en cours pour structurer la filière.

«C’est pour cela que j’estime qu’il est anormal qu’une région aussi riche soit encore reléguée à la cinquième ou sixième place des destinations touristiques marocaines. Nous espérons, dans le futur, faire de Fès-Meknès l’une des trois premières destinations du pays, avec une répartition équilibrée des retombées touristiques entre les différentes villes», conclut, avec une note d’optimisme, Ahmed Sentissi.