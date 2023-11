Fès-Meknès: un milliard de dirhams pour des circuits touristiques «nature»

La région de Fès-Meknès s’apprête à lancer deux grands programmes pour développer le tourisme naturel sur son territoire. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 14 novembre.

Au total, près d’un milliard de dirhams seront investis pour améliorer le potentiel touristique des différentes provinces de la région. «Le premier projet concerne l’aménagement et la valorisation du Parc national d’Ifrane à l’horizon 2027, avec une enveloppe de 734 millions de dirhams. Le second programme vise à développer les circuits touristiques pour explorer le patrimoine naturel de la région, avec un budget de 265 millions de dirhams», lit-on.

Pour le Parc national d’Ifrane, un ambitieux programme d’aménagement et de mise en valeur touristique a été approuvé. L’objectif est de financer et réaliser des projets qui permettront de mieux préserver ce joyau naturel et d’en faire une destination touristique attractive.

D’un coût total de 734 millions de dirhams (dont une quote-part de 82 millions de dirhams pour la région), cette convention constitue un cadre de partenariat et de coopération entre plusieurs secteurs gouvernementaux, établissements publics et collectivités territoriales pour mobiliser les moyens matériels et fournir les capacités nécessaires à la réalisation des projets prévus.

«Le programme sera concrétisé à travers la mise en œuvre d’un plan de reboisement intensif, la réhabilitation des écosystèmes et le rétablissement de leur équilibre, l’aménagement et la valorisation du Parc national d’Ifrane, ainsi que l’élaboration et l’activation de programmes de sensibilisation et d’éducation environnementale», lit-on.

Parallèlement, un programme de valorisation touristique des espaces naturels sera déployé dans toute la région. Doté d’un budget de 265 millions de dirhams, dont 100 millions financés par le Conseil de la région, ce projet est porté conjointement par différents ministères et des acteurs locaux. Il sera réalisé en partenariat entre les ministères de l’Intérieur, de l’Agriculture, du Tourisme, et de l’Artisanat, le Conseil de la région, la wilaya de la région Fès-Meknès et la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT).

«L’objectif est de créer des circuits de randonnée pour explorer le patrimoine naturel et montagneux de la région. Plusieurs actions sont prévues, comme la création d’hébergements éco-responsables, le long des sentiers, ou de complexes touristiques et récréatifs. Il s’agira également de mieux valoriser des sites naturels remarquables, de développer le tourisme souterrain en réhabilitant des grottes, ou encore de soutenir la mise en tourisme des stations thermales de la région», souligne Les Inspirations Eco. Des produits thématiques autour des sports nature seront aussi développés. Grâce à ces deux programmes d’envergure, la région de Fès-Meknès entend ainsi se positionner comme une destination phare du tourisme vert et durable au Maroc.