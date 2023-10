La marina de Salé s’impose comme une des principales étapes du circuit touristique de la ville

Une équipe du 360 s’est rendue au port de plaisance formant cette belle marina construite en 2008 par la Société d’aménagement de la vallée du Bouregreg. Depuis lors, ce site touristique est considéré comme l’une des plus importantes infrastructures aussi bien de la ville de Salé que de la capitale Rabat. Plus qu’un port de plaisance, indique une documentation, cette marina ouvre «un champ d’attractivité encore peu développé au Maroc».

Pouvant accueillir jusqu’à 350 bateaux, la marina de Bouregreg s’étend sur une superficie de 8 ha et est bordée d’espaces de restauration, d’animation, d’hôtels et de résidences de luxe, a-t-on constaté sur place. Quant à la ville de Salé, celle-ci fait partie de la région de Rabat-Salé-Kénitra. Dotée d’une riche histoire, la ville compte plus d’un million d’habitants. Elle est située au bord de l’océan Atlantique, sur la rive droite (nord) de l’embouchure du Bouregreg, en face de la capitale. Cette cité est reliée à Rabat par plusieurs ponts, dont le pont Hassan II, le plus célèbre.