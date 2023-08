«Constellations», un spectacle de lumières, d’astres et d’eau ravit les Rbatis

Dénommé Constellations, le spectacle qui se tiendra jusqu’au 2 septembre à l’esplanade du Bouregreg, a été inauguré par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mehdi Bensaid et par Adel El Fakir, directeur de l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

La représentation artistique a commencé par des jeux de lumières suggérant les astres baignant dans l’univers. Ces mêmes faisceaux lumineux évoqueront également l’eau et ses diverses formes.

Un spécialiste néerlandais du laser, Edwin van der Heide, connu pour ses performances mêlant diverses formes d’art, a présenté ses œuvres sous forme de dessins géométriques numériques.

Le ministre Mehdi Bensaïd a affirmé à cette occasion que «la culture et l’industrie artistique ont un lien avec la culture du tourisme». «Les nouvelles technologies de l’art numérique contribuent à cela», a-t-il dit.

«Le but, c’est de mettre au point une programmation culturelle liée à notre patrimoine tout en recourant aux technologies». Et d’exprimer sa conviction «qu’un ensemble de jeunes s’intéressera à ces secteurs sachant qu’il y aura même des investissements de sa part».

Majed Sidati, un des opérateurs du spectacle, a déclaré de son côté que «les jeux lumineux, dont le laser, ont dessiné et créé dans le ciel de Rabat un dialogue via le son et la lumière avec les astres et l’univers».

Un beau spectacle en perspective...