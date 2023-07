Trois mois de fête: Tanger s’anime avec «Tanja L’fraja»

Chaque week-end depuis le début du mois de juillet, la ville de Tanger vibre au rythme d’un festival en plein air. Fondé par l’association Bab Bhar Ciné Masrah, présidée par le dramaturge et metteur en scène Zoubir Benbouchta, «Tanja L’fraja» anime plusieurs lieux historiques de la ville du Détroit.

Tanger connaît un flux important de visiteurs nationaux et internationaux durant l’été. Cette période est donc propice, selon les organisateurs de cet évènement culturel auquel prennent part plusieurs associations culturelles locales, d’offrir aux artistes de la ville l’occasion de dévoiler leur talent et leur savoir-faire.

Ainsi, tous les samedis et dimanches pendant trois mois, plus d’une dizaine de compagnies se relaient dans les différents espaces urbains au programme de cette édition 2023.

Le programme de Tanja L'fraja 2023.

Entre 12h et 15h, ont lieu des ateliers de peinture pour enfants à la place Tabour, des spectacles de charmeurs de serpents sur la place L’Mchouar et des ateliers de théâtre à Bab L’bhar, dans le centre historique de la ville. Des ateliers de dessin et de bande dessinée pour enfants sont aussi prévus à Dar Dbagh.

Lire aussi : Tanger: en images, revivez la magie de la corniche à la tombée de la nuit

Entre 18h et 22h, place au spectacle. A Dar Dbagh, à la place Mechouar, à l’ancienne Bab Diwana, à la place Massira, à la place 9-Avril et enfin sur l’esplanade de la Marina, des conteurs, des artistes de cosplay, des percussionnistes de batucada, des musiciens de Gnaoua, des comédiens de théâtre et des acrobates font le show pour le plus grand plaisir du public.