Le Festival Fado au Maroc de retour les 8 et 9 septembre prochains

Les amoureux de la musique portugaise auront rendez-vous, les 8 et 9 septembre 2023, avec deux artistes de haut calibre. Le premier nom est la chanteuse Cristina Branco, chanteuse de fado de renommée internationale. Elle a commencé son parcours musical dans les années 1990 et a su réinterpréter le fado traditionnel en y apportant des influences contemporaines, tout en préservant l’essence et l’émotion de ce genre musical emblématique.

Cette année, le Festival Fado revient au Maroc sur le thème «Le Fado et la guitare portugaise», précisent les organisateurs par le biais d’un communiqué.

Le deuxième nom est Bernardo Couto, considéré comme l’un des meilleurs guitaristes portugais de sa génération. Un guitariste qui a contribué de manière significative à l’évolution du fado et a su se démarquer par sa technique et son talent. Le duo se produira vendredi 8 septembre, au Théâtre national Mohammed V à Rabat et le lendemain, samedi 9 septembre, à Casablanca, au Studio des arts vivants.

Une plongée dans l’univers de l’artiste peintre Artur Bual

Ce festival, organisé par les promoteurs d’évènements culturels Alto e Bom Som et Everything is New, verra également l’organisation de deux activités gratuites, le même jour, au Studio des arts vivants. La première est la projection du film documentaire «Artur entre paredes» (2021), du réalisateur portugais Ivan Dias. Il s’agit d’un documentaire qui explore la vie et l’œuvre de l’artiste Artur Bual, un peintre et sculpteur de renommée internationale.

Les spectateurs seront invités à découvrir un aperçu de l’évolution de l’œuvre d’Artur Bual et de son impact sur le monde de l’art contemporain. Le documentaire évoque notamment l’influence du genre musical portugais fado et de la guitare portugaise dans le contexte artistique portugais.

Au menu du programme, également, une conférence sous la thématique «La guitare portugaise», animée par le guitariste Bernardo Couto. Ce dernier souhaite mettre en évidence le potentiel et la polyvalence de la guitare portugaise, un instrument permettant d’explorer un répertoire varié de différents genres musicaux, comme le soulignent les organisateurs.

Selon la même source, le but de la conférence est également de retracer les origines probables de la guitare portugaise et de mettre en lumière les personnalités illustres qui ont contribué à son développement, à la fois dans le monde du fado et au-delà.