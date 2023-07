Le Festival MOGA Essaouira annonce les premiers noms de son line-up

Le festival MOGA revient avec un programme expérientiel hétéroclite qui fait maintenant partie de son ADN alliant musique, bien-être, arts et talks. Les premiers artistes programmés par le Festival, qui se produiront au Sofitel Essaouira du 6 au 8 octobre, se confirment avec la participation de Dyed Soundorom, Shkoon, Rhadoo, Jayda G, Margaret Dygas, Tini, A Guy Called Gerald, Maurice Fulton, Fumiya Tanaka, Taylah Elaine, Guedra Guedra, Amnaye et bien d’autres.

Après le succès grandissant de son édition portugaise, qui s’est déroulée du 31 mai au 4 juin derniers et qui a rassemblé près de 15.000 personnes sur les plages de Costa da Caparica, MOGA Essaouira se prépare à accueillir 16.000 festivaliers sur 5 jours, dont une proportion de 30% d’étrangers.

La communauté MOGA regroupe désormais plus de 30 nationalités qui se retrouvent deux fois par an entre le Maroc (édition marocaine début octobre) et le Portugal (édition portugaise qui s’est déroulée début juin) avec l’envie de découvrir, partager, expérimenter. Découvrir des artistes, mais aussi découvrir un lieu, la ville et la culture locale toujours au cœur du concept MOGA. Les détails de l’événement comme la liste des artistes programmés sont disponibles sur le site officiel mogafestival.com.